EYT'yi Kıl Payı Kaçıran 2000-2009 SGK'lılarına Müjde: Kademeli Emeklilik Panjuru Açıldı

Kademeli Emeklilik Panjuru Açıldı! EYT'yi Kıl Payı Kaçıran 2000-2009 SGK'lılarına Müjde- 8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için getirilen EYT düzenlemesi, emeklilikte yaş şartını kaldırarak, bu tarihten önce sigorta girişi olanların emeklilik haklarına daha erken kavuşmasını sağladı. Bu düzenleme ile birlikte, 3 Mart 2023’ten itibaren yaklaşık 3 milyon vatandaş başvurularını yaparak emekli oldu. EYT düzenlemesi, prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyenler ile birlikte bu sayının 5 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak, EYT kapsamına girmeyen, yani 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için farklı şartlar devreye giriyor.

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olarak çalışmaya başlayanlar için getirilen EYT düzenlemesi, emeklilikte yaş şartını kaldırarak, bu tarihten önce sigorta girişi olanların emeklilik haklarına daha erken kavuşmasını sağladı. Bu düzenleme ile birlikte, 3 Mart 2023’ten itibaren yaklaşık 3 milyon vatandaş başvurularını yaparak emekli oldu. EYT düzenlemesi, prim ve yıl şartını tamamlamayı bekleyenler ile birlikte bu sayının 5 milyona ulaşabileceği öngörülüyor. Ancak, EYT kapsamına girmeyen, yani 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için farklı şartlar devreye giriyor.

EYT Kapsamına Girmeyenler İçin Kademeli Emeklilik Şartları

EYT kapsamında olmayan sigortalılar için kademeli geçiş süreci öngörülüyor. Bu süreç, sigortalıların işe giriş tarihlerine göre farklı emeklilik şartları ile karşılaşacakları anlamına geliyor. Özellikle 8 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar ve erkekler için belirlenen yaş ve prim gün sayısı şartları dikkat çekiyor.

8 Eylül 1999 - 30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olan kadınlar için: 58 yaşını doldurmak ve 7000 gün prim ödemek gerekiyor. Alternatif olarak, 25 yıllık sigortalılık süresini doldurmak ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak da emeklilik için yeterli olabiliyor.

Erkekler için ise aynı dönemde sigortalı olanlar: 60 yaşını doldurmuş ve 7000 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor. Aynı şekilde, 25 yıl sigortalılık süresi ve en az 4500 gün prim ödemiş olmak şartıyla da emeklilik mümkün.

Bu şartları yerine getiremeyen sigortalılar için kısmi emeklilik imkânı sunuluyor, bu da emeklilik yaşının ve prim gün sayısının kademeli olarak artırıldığı bir geçiş sürecini içeriyor.

2008 Sonrası Sigortalılar İçin Emeklilik Şartları

30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanlar için 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile belirlenen şartlar geçerli. Bu tarihten sonra sigorta girişi olan vatandaşlar, belirli yaş ve prim gün sayısı şartlarını yerine getirdiklerinde emeklilik hakkı kazanabiliyorlar. Örneğin, 01.01.2036 tarihine kadar kadınların 58 yaşını, erkeklerin ise 60 yaşını doldurmuş ve 7200 gün prim ödemiş olmaları gerekiyor. Bu tarihten sonra, emeklilik için aranan yaş ve prim gün sayısı şartları da kademeli olarak artırılacak.

Yaşlılık Aylığı ve İstisnalar

EYT kapsamına girmeyenler için getirilen kademeli emeklilik şartları, yaşlılık aylığı bağlanmasında bazı istisnalar da içeriyor. Kadınlar ve erkekler için emeklilik yaşı 2048 yılına kadar kademeli olarak artırılacak ve 65 yaşta eşitlenecek. Bu süreçte, 5400 prim günü tamamlayanlar, yaşlılık aylığı almaya hak kazanacaklar. Ancak, bu durumda da kademeli yaş şartları devreye girecek.

Emeklilik İçin Başvuru Süreci ve Dikkat Edilmesi Gerekenler

Bu düzenlemelerle birlikte, emeklilik başvurusunda bulunmak isteyen vatandaşların yeni şartları dikkatlice incelemeleri ve başvurularını zamanında yapmaları büyük önem taşıyor. EYT kapsamına girmeyenler, kendi işe giriş tarihine göre belirlenen kademeli emeklilik şartlarına göre hareket etmeli. SGK tarafından sağlanan bilgiler ve rehberlik hizmetleri, bu sürecin sorunsuz bir şekilde yönetilmesine yardımcı olabilir.

Kaynak: Gazeteoku.com