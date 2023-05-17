EYT’yi kaçıranlara sürpriz açıklama! Bakan Bilgin duyurdu: Yaş, yıl ve prim şartı komple değişti

Son olarak, EYT yasasının kabul edilmesiyle birlikte emeklilikle ilgili yeni adımlar atılmaya başlanıyor. Bu yeni düzenlemeler kapsamında, Bağkur'lulara prim indirimi yapılacak ve böylelikle 5 yıl erken emeklilik imkanı tanınacak. İşte haberin ayrıntıları...

EYT sorununun çözümüyle birlikte, yeni bir emeklilik reformu işaretleri görülmektedir. Bu reform ile milyonlarca vatandaş emeklilik hakkına kavuşmuştur. Ayrıca, EYT dışında kalan ve 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılmaktadır.

Reform çalışması, asgari ücretlilerin, memur ve emeklilerin zam alması, esnaf ve çiftçilerin prim yükünün azaltılması, ev kadınlarına emeklilik imkanı sunulması gibi konuları kapsamaktadır. 2024 bütçesi öncelikli konular arasında yer almaktadır.

Seçimler sonrasında, ekonomi, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik alanlarında yasal düzenlemeler ve mevzuat değişiklikleri yapılması planlanmaktadır. Ev kadınları için emeklilik prim desteği sağlanacak ve emeklilik yaşı özellikle çocuk sayısına göre esnetilecektir. İşsizlik maaşına erişim kolaylaştırılacak, yeni aktif işgücü programları hayata geçirilecek ve bakım ekonomisi güçlendirilecektir. Küçük esnaf ve çiftçilerin prim gün sayısı azaltılacaktır.

EMEKLİ VE ASGARİ ÜCRET MAAŞLARINDA İYİLEŞTİRMELER

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, 6 milyon emeklinin aylıklarına refah payı eklenmesi için çalışmalarını tamamlamış durumdadır. Bu çalışma, 7500 lira üzerinde emekli aylığı alanları hedeflemektedir. SSK ve Bağ-Kur emeklileri için taban maaş üzerinden kademeli zam oranları belirlenecektir. Daha düşük maaş alan emeklilere daha yüksek zam oranları uygulanacak şekilde düzenleme yapılacaktır. Emekli zammı, 7 bin 500-10 bin, 10 bin-15 bin, 15 bin-20 bin ve 20 bin üzeri aylıklar için kademeli olarak belirlenecektir.

YENİ EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ GELİYOR

Bu çalışma, emeklilerin refah seviyelerini artırmayı ve daha düşük gelire sahip olanlara daha fazla destek sağlamayı amaçlamaktadır. Böylelikle, emekli aylıklarında adaletli bir dağılım sağlanarak, daha düşük maaş alan emeklilerin alım güçlerinin artırılması hedeflenmektedir.

Bu düzenleme, emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmeyi ve sosyal güvenlik sisteminin daha etkili bir şekilde çalışmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Çalışmalar tamamlandıktan sonra, belirlenen kademeli zam oranlarıyla birlikte emeklilerin aylıklarına refah payı eklenecektir.

Hükümet, vatandaşların yanında olabilmek amacıyla ekonomi ve sosyal güvenlik konularında çeşitli çalışmalar başlatmıştır. Bu çalışmaların bir parçası olarak eylem planları hayata geçirilmektedir.

DAR GELİRLİLERE SOSYAL YARDIM

Dar gelirli vatandaşlara yardım sağlamak amacıyla sosyal destekler çeşitlendirilmekte ve 53 farklı başlık altında nakdi yardım, evde bakım, gıda, giyim, barınma, şartlı eğitim sağlık destekleri gibi yardımlar sunulmaktadır. Ayrıca, yeni Aile Destek Sistemiyle vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılacak ve iş imkanlarının artırılmasıyla her ailede en az bir kişiye iş sağlanması hedeflenmektedir.

Kira artışlarının kontrol altına alınması için yüzde 25'lik tavan uygulaması Temmuz ayında sona erdirilecektir. Adalet Bakanlığı koordinasyonunda ilgili bakanlıkların katkılarıyla kira artışına ilişkin yasal düzenlemeler yapılacak ve bu düzenlemeler arasında TÜFE'nin 12 aylık ortalaması yerine üst sınırların belirlenmesi seçenekleri değerlendirilmektedir.

EV KADINLARINA ERKEN EMEKLİLİK

Ev kadınlarının emeklilik süreci desteklenecek ve emeklilik yaşı özellikle kadınlarda çocuk sayısına göre esnetilecektir. Devlet, ev kadınlarının emeklilik haklarını desteklemek için isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birini karşılayacaktır. Ev kadınları isteğe bağlı sigorta yaptırarak emeklilik hakkı kazanabilecek ve sağlık hizmetlerinden ücretsiz olarak yararlanabilecektir.

Çalışanlara kaliteli ve güvenceli bir çalışma hayatı sağlama sözü verilirken, işsizlik sigortası fonundan yararlanma koşulları kolaylaştırılacaktır. Özel sosyal sigorta programlarıyla mevsimlik tarım işçileri gibi grupların sosyal güvencesi güçlendirilecektir. Yaşlı bakım sigortası uygulaması hayata geçirilecek ve yaşlılar için esnek çalışma koşulları oluşturulacaktır. Mevsimlik tarım işçisi kadınların çalışma koşulları ve sosyal güvenceleri iyileştirilecektir.

Ekonomi yönetiminde değişiklikler yapılırken, 2024 bütçesi ve Orta Vadeli Program çalışmaları tamamlanacaktır. Enflasyonun ve cari açığın düşürülmesi öncelikli hedefler arasında yer alacak, yatırımlar hızlandırılacak ve ekonomi kapsayıcı bir büyümeyle ilerleyecek. İstihdam dostu politikalar izlenerek işsizlik oranlarının düşürülmesi hedeflenecek ve enflasyon tek haneli rakamlara indirilmeye çalışılacaktır. Para, maliye, gelirler ve finansal sektör politikaları daha iyi bir eşgüdüm içinde yönetilecek ve dar gelirli vatandaşları olumsuz etkileyen enflasyonla mücadele eden politikalar hız kazanacaktır. Bu sayede dar gelirli vatandaşların yaşam koşulları iyileştirilecek ve sosyal refah seviyeleri artırılacaktır.