EYT'yi kaçıran üzülmesin; 3600, 4500, 5400 günle emekli olunabilecek!

EYT yasası kapsamında emekli olamayanlar, kademeli emeklilik sistemi ile belirli prim gün sayılarına ulaşarak erken emeklilik hakkına sahip olabilecek. Peki, bu yeni sistem kimleri kapsıyor ve hangi şartlarda erken emeklilik mümkün olacak? İşte detaylar...

8 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olanlar EYT kapsamında yaş şartına takılmadan emekli olma hakkı kazandı. Bu tarihten sonra sigortalı olanlar için aynı haklar geçerli olmadı. Bu kapsamda, kademeli emeklilik modeli devreye girerek sigorta başlangıç tarihine göre belirli prim günleri dolduranlara erken emeklilik fırsatı sunacak.

Ekonomist Muhammet Bayram, kademeli emeklilikle ilgili yaptığı açıklamada şu bilgileri paylaştı:

SSK'lılar için: 3600 ve 4500 prim günü ile kısmi emeklilik imkanı sağlanabilir.

Bağ-Kur'lular için: 5400 prim günü tamamlandığında kademeli yaş şartı ile emeklilik mümkün olabilir.

Kadınlar için özel düzenlemeler: Çocuk sayısına göre borçlanma hakkı genişletilebilir.



Kısmi Emeklilik Şartları Neler?

Kısmi emeklilik, belirli bir yaş ve prim gün şartını tamamlayanlara erken emeklilik hakkı tanıyan bir sistemdir. Yeni düzenlemede şu koşullar öne çıkıyor:

3600 Gün ile Emeklilik:

15 yıl sigortalılık süresi ve 3600 prim günü tamamlanmışsa kısmi emeklilik hakkı doğabilir.

Bu modelde belirli bir yaş şartı uygulanması bekleniyor.

4500 Gün ile Emeklilik:

25 yıl sigortalılık süresi ve 4500 prim günü doldurulursa emeklilik mümkün olabilir. Yaş şartı burada da esnetilebilir.

5400 Gün ile Emeklilik (Bağ-Kur'lular için):

Bağ-Kur sigortalıları için 5400 prim günü tamamlandığında, belirli bir yaş şartı ile emeklilik kapısı açılabilir.

Mevcut sistemde 9000 prim günü şartı aranırken, yeni düzenlemeyle bu sürenin düşürülmesi gündemde.





Kadınlar İçin Erken Emeklilik Fırsatı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına göre kadınlar için erken emeklilik konusunda bazı düzenlemeler yapılabilir. Çocuk sayısına göre prim borçlanması ile kadınlar daha erken emekli olabilecek.

Her bir çocuk için 720 gün prim borçlanması hakkı bulunuyor.

Üç çocuğa kadar toplam 2160 gün borçlanma ile erken emeklilik sağlanabilir.

Ev hanımları için özel düzenleme: Devlet, prim ödemelerinin üçte birini karşılayarak ev hanımlarına emeklilik desteği sağlayabilir.





Küçük Esnafa 1800 Gün Avantajı!

Bağ-Kur’lu küçük esnaflar için de yeni bir emeklilik modeli üzerinde çalışılıyor. Şu an 9000 prim günü doldurma şartı olan küçük esnaflar için bu sürenin 7200 güne düşürülmesi planlanıyor.

Yanında 10 kişiden az çalışanı olan küçük esnaflar bu düzenlemeden yararlanabilecek.

9000 yerine 7200 prim günü ile 5 yıl erken emekli olma hakkı doğacak.

Bu düzenleme ile küçük işletmelerin daha fazla teşvik edilmesi hedefleniyor.





Yaş Şartı Esnetilecek mi?

Kademeli emeklilik sisteminde en çok merak edilen konulardan biri de yaş şartı. EYT düzenlemesi ile yaş şartı kaldırılmıştı, kademeli emeklilik için aynı durum geçerli olacak mı?

Eğer yaş şartı kaldırılmazsa, prim günleri borçlanma ile tamamlanabilir.

Kadın çalışanlar için çocuk borçlanması gibi özel avantajlar sunulabilir.

Kademeli yaş indirimi ile belirli sigorta başlangıç tarihlerine göre emeklilik yaşı düşürülebilir.





✅ 8 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için kademeli emeklilik kapısı aralanıyor.

✅ SSK’lılar 3600, 4500 prim günü ile kısmi emeklilikten faydalanabilir.

✅ Bağ-Kur’lular 5400 prim günü ile yaş şartına bağlı olarak emekli olabilecek.

✅ Küçük esnaflar için 7200 prim günü şartı getirilerek 5 yıl erken emeklilik fırsatı sunuluyor.

✅ Kadınlar, çocuk sayısına göre borçlanma ile daha erken emekli olabilecek.

🔹 EYT'yi kaçıranlar için yeni bir düzenleme var mı?

Evet, kademeli emeklilik sistemi üzerinde çalışmalar yapılıyor.

🔹 Kadınlar için erken emeklilik imkanı olacak mı?

Evet, çocuk sayısına göre borçlanma imkanı genişletilebilir.

🔹 Küçük esnaflar için emeklilikte avantaj sağlanacak mı?

Evet, 9000 gün yerine 7200 prim günü ile emekli olma hakkı tanınabilir.

🔹 Prim günü eksik olanlar için borçlanma olacak mı?

Evet, yaş şartı kaldırılmazsa borçlanma imkanı ile prim tamamlanabilir.

🔹 Düzenleme ne zaman yürürlüğe girecek?

Henüz resmi bir tarih açıklanmadı çalışmalar devam ediyor.