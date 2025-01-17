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EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber

Emeklilik, milyonlarca çalışanın uzun yıllar boyunca hayalini kurduğu önemli bir hedef.

EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından açıklanan yeni EYT düzenlemesi, 14 Ocak 2025 tarihinde duyurularak büyük bir yankı uyandırdı. Yapılan değişiklikler, belirli yaş aralığında olup prim şartlarını yerine getiren sigortalılara erken emeklilik fırsatı sunuyor. İşte, yeni düzenlemenin getirdiği önemli detaylar ve kimleri kapsadığına dair merak edilenler.

Yeni EYT Düzenlemesi Kimleri Kapsıyor?

Yeni emeklilik düzenlemesi, 47 ile 55 yaş arasındaki sigortalıları ilgilendiriyor. 3600 ila 6000 prim günü arasında ödeme yapmış olan çalışanlar için yeni bir emeklilik hakkı tanınıyor. Bu düzenleme, özellikle uzun yıllar çalışmasına rağmen prim gün şartını tamamlayamayan bireyler için büyük bir fırsat sağlıyor. Sigorta başlangıç tarihine bağlı olarak değişen emeklilik şartları, vatandaşların planlamalarını yeniden şekillendirmesine imkan tanıyor.

EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber

Yeni Yaş ve Prim Gün Şartları

Düzenlemeye göre, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigorta girişi olan kişiler 3600 prim günüyle emekli olabilecek. Ancak bu şartın yanında, kadınların 50, erkeklerin ise 55 yaşını doldurması gerekiyor. 1999 ile 2008 yılları arasında sigortalı olanlar için prim gün şartı 4500’e çıkarılmış durumda. Bu kişiler için de kadınların 58, erkeklerin ise 60 yaşına ulaşması gerekiyor. Bu değişiklikler, bireylerin emeklilik süreçlerini daha iyi yönetmelerine katkı sağlayacak.

Eksik Prim Günleri İçin Borçlanma Seçenekleri

Prim gün eksiği bulunan sigortalılar için devlet tarafından sağlanan borçlanma imkanları büyük önem taşıyor. Doğum borçlanması ve askerlik borçlanması gibi seçeneklerle eksik primler tamamlanabiliyor. Bunun yanı sıra, isteğe bağlı sigorta primi ödeyerek ya da yurtdışı borçlanması yoluyla da sigorta süresi uzatılabiliyor. Böylece, emeklilik hayallerine ulaşmak isteyen vatandaşlar için farklı çözümler sunuluyor.

EYT'yi burun karkıyla kaçırana müjde; Bu prim tutturanlara yeni haber

Adil ve Erişilebilir Bir Emeklilik Sistemi

Yeni EYT düzenlemesi, emeklilik sisteminde daha adil bir yapı oluşturmayı amaçlıyor. Özellikle kısmi emeklilik uygulaması sayesinde, prim gün şartını tam olarak yerine getiremeyen ancak uzun yıllar çalışmış olan bireylere ikinci bir şans tanınıyor. Böylece, daha fazla vatandaşın emeklilik hakkından yararlanması hedefleniyor.

Resmi Kaynak: Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Resmi Web Sitesi - www.sgk.gov.tr

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