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EYT'yi az farkla kaçıranlar dikkat! 49-52 yaş arası erken emeklilik fırsatı!

Güncel emeklilik haberleri ışığında, EYT kapsamı dışında kalan vatandaşlar için umut vaat eden düzenlemeler gündemde yer alıyor.

EYT'yi az farkla kaçıranlar dikkat! 49-52 yaş arası erken emeklilik fırsatı!

Resmi kaynaklardan elde edilen bilgiler doğrultusunda, EYT Yasası ile 2023 yılında yaklaşık 5 milyon vatandaş emeklilik heyecanını yaşarken, emeklilik sisteminde Bağ-Kur prim şartı ve ev hanımlarına yönelik uygulamalarda önemli yeniliklere gidiliyor.

5 Milyon Kişiye Emeklilik

2023 yılında yürürlüğe giren EYT düzenlemesi ile emeklilik sisteminde köklü değişiklikler hayata geçirildi. Bu düzenleme, yaklaşık 5 milyon vatandaşa emeklilik imkanı sunarken; memur emekli ikramiyeleri, aylık maaş artışları ve sosyal güvenlik haklarında da iyileştirmeler yapıldı. Mevcut çalışmalar çerçevesinde, EYT kapsamı dışındaki vatandaşların haklarının korunması amacıyla ek adımların 2025 yılında Meclis gündemine alınması öngörülüyor. Bu gelişme, emeklilik sistemi reformlarında vatandaş odaklı yaklaşımın bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

EYT'yi az farkla kaçıranlar dikkat! 49-52 yaş arası erken emeklilik fırsatı!


Bağ-Kur Sigortalılarına Müjde: Prim Şartında İndirime Gidiliyor

Küçük esnaf ve çiftçi gibi grupları da kapsayacak şekilde planlanan düzenleme kapsamında, Bağ-Kur prim günü şartı önemli oranda azaltılıyor. Mevcut 9000 gün olan prim şartının 7200 güne düşürülmesi hedeflenirken; 8 Eylül 1999’dan sonra sigortalı olan Bağ-Kur'lular için erkek sigortalılarda ve kadın sigortalılarda prim günü şartında 1800 günlük bir azalma söz konusu olacak. Bu kapsamda, 1 milyondan fazla Bağ-Kur sigortalısının erken emeklilik imkanına kavuşması bekleniyor. Yapılan bu düzenleme, emeklilik sürecinde yaşam kalitesini ve finansal istikrarı artırmaya yönelik önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

EYT'yi az farkla kaçıranlar dikkat! 49-52 yaş arası erken emeklilik fırsatı!
Ev Hanımlarına Destek: Emeklilik Yolunda Dev Destek

Sosyal güvenlik sisteminde ev hanımlarının da haklarının korunması amacıyla devreye alınacak yeni uygulama, isteğe bağlı sigorta primlerinin üçte birinin devlet tarafından karşılanmasını öngörüyor. Bu adım sayesinde, prim ödemekte güçlük yaşayan ev hanımları daha uygun koşullarla sigortalı olarak emekli olma şansına erişecek. 

Kaynak: T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Resmi Web Sitesi

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