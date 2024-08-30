EYT'ye Ek Paket Onaylandı! 1.2 Milyon Kişi Erken Emeklilikle Buluşuyor

Eksik primi olan ve EYT'yi kaçıran 1 milyon 200 bin vatandaş için sürpriz haber geldi. EYT'ye ek paket geliyor. Milyonlarca vatandaş için bir kez daha erken emeklilik kapısı ardına kadar açılıyor. Peki yeni erken emeklilik kimleri kapsayacak? EYT'siz emekli olacak 1.2 milyon kişiye dair tüm detaylar açıklandı.

EYT kapsamı dışında kalan vatandaşın mağduriyeti gideriliyor. Uzun Zamandan beri hak mücadelesi veren vatandaşların yüzünü güldürecek haber geldi. Eksik prim nedeniyle EYT'yi kaçıranlara ek paket geliyor. Yeni düzenleme ile birlikte 1.2 milyon kişi yeniden erken emeklilik hakkına kavuşacak. Peki EYT'de kapsam dışı kalanlara gelecek yeni düzenleme ne? Eksik primi olanlara erken emeklilik verilecek mi? Staj ve çıraklık mağdurları ve prim eksiği olanlar için yeni son dakika gelişmeleri haberimizde…

1.2 MİLYON KİŞİ EMEKLİLİK HAKKINA KAVUŞACAK

Prim eksiği nedeniyle EYT'yi kaçıran 1.2 milyon kişi Nihayet hakkına kavuşuyor. Prim indirimi ile erken emeklilik düzenlemesi meclise sunuldu. Ekim ayında yoğun bir gündemle yeni yasama dönemine başlayacak olan TBMM'de ilk gündemlerden Biri prim indirimi düzenlemesi olacak. Bu düzenleme sayesinde, EYT'de kapsam dışı kalanlar erken emeklilik biletini kapacak. Ancak düzenleme sadece bağ-kurluları ilgilendiriyor. Çünkü küçük esnaf için prim indirimi uygulanacak ve 5 yıl erken emeklilik şansı sunulacak.

Prim indirimi ile erken emeklilik düzenlemesi için tarih ekim ayı olarak işaret edildi. Düzenleme TBMM'de kabul edilirse SSK ve bağ-kur prim eşitlemesi gerçekleşecek Böylelikle küçük esnaf erken emeklilik hakkı ile buluşacak.

STAJ VE ÇIRAKLIK MAĞDURLARINA ERKEN EMEKLİLİK VAR MI?

EYT'de kapsam dışı kalan staj ve çıraklık mağdurları da Müjde bekliyor. Staj ve Çıraklık sigortası süreleri EYT kapsamına alınmamış yaklaşık 250.000 vatandaş sigorta giriş tarihi öne çekilmediği için mağdur olmuştu. Uzun süreden beri hak mücadelesi veren ve sık sık eylem yapan staj ve çıraklık mağdurları için TBMM'ye yeni kanun teklifi sunuldu.

Konya milletvekili Barış Bektaş tarafından Meclise sunulan yeni kanun teklifi, staj ve çıraklık sürelerinin EYT kapsamına alınmasını içeriyor. Ekim ayında bu düzenleme de meclis genel kurulunda görüşülecek. Eğer düzenleme kabul edilirse staj ve çıraklık mağdurları için yeni bir umut doğmuş olacak. Ancak şu anda hükümet kanadından staj ve çıraklık mağdurları ile ilgili herhangi bir net açıklama yapılmadı. Bir süredir beklenti içinde olan vatandaşlar gözünü Ekim ayında meclisin açılacağı tarihe çevirdi.