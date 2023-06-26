EYT’siz erken emeklilik SON DAKİKA: Prim eksiği olanlara 1800 gün prim ve 5 yıl yaş indirimi

EYT yasası ile erken emeklilik fırsatını kaçıran bağ-kurlular için önemli müjde geldi. Prim eksiği olanlar bu yasa sayesinde kısmi emeklilik hakkından faydalanacak. Prim eksiği olan bağ-kurlular için prim eşitlemesi, staj ve çıraklık mağdurları için yeni düzenleme prim ve yaş indirimi yolda. Milyonların yüzünü güldürecek yeni erken emeklilik kararının detayları haberinizde…

EYT Yasası’nın çıkarılması sonrasında milyonlarca kişi, aynı anda emekli oldu. 08.09.1999 öncesi sigortalı olanlar için yaş şartı kaldırıldı. Sadece 5400 günle emekli olma fırsatı sunuldu. Ancak 08.09.1999 sonrası sigortalı olanlar için herhangi bir düzenleme yapılmadı.

Erken emekli olmak isteyenler, farklı düzenlemelerden yararlanabilir. Kısmi emeklilik için koşullar, yıllara göre farklılık gösteriyor. 08.09.1999 öncesi ve sonrası; 20.04.2008 sonrası için koşullar değişiyor. Kısmi emeklilik için yeni düzenlemeler yapılması bekleniyor. Aynı zamanda EYT’den yararlanmak isteyenler, staj ve çıraklık için de düzenleme yapılmasını istiyor. Yapılacak düzenlemelerden biri BAĞ-KUR prim düzenlemesi olarak biliniyor.

BORÇLANMA İLE ERKEN EMEKLİLİK MÜMKÜN

Erken emekli olmak isteyenler, borçlanma hakkından yararlanabiliyor. Kadınlar, 6 yıla kadar doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor.

Doğum borçlanması, her çocuk için 2 yıl olarak uygulanıyor. Erkekler ise askerlik borçlanması yapma hakkına sahip oluyor. Askerliğin tamamı için borçlanma yapılabiliyor.

3600 GÜNLE EMEKLİLİK

EYT’den yararlanamayanlar için bir fırsat da kısmi emeklilik oluyor. 08.09.1999 öncesinde sigorta girişi olanlar, 3600 günle emekli olabiliyor. Ancak kadınlar için 50; erkekler için 55 yaş şartının sağlanması gerekiyor.

Kısmi emeklilik şartı, 1999 sonrasında artıyor. 08.09.1999 sonrasında sigorta girişi olanlar, 4500 günle ve 58-60 yaş şartıyla emekli olabiliyor. 20.04.2008 sonrası için 5400 gün şartı bulunuyor. Ancak bu tutarın 4500 güne düşürülmesi ihtimali bulunuyor.

AĞIR VE TEHLİKELİ İŞLERDE ÇALIŞANLARA DA ERKEN EMEKLİLİK VAR

Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar için fiili hizmet süresi zammı veriliyor. Bu zam sayesinde 12 ay çalışan birinin 15 ay çalışmış gibi prim girişi yapılıyor.

Bu sayede ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar, daha erken bir tarihte emekli olma hakkı elde ediyor.

BAĞ-KUR’LULARA PRİM EŞİTLEMESİ YAPILACAK

BAĞ-KUR’luların emekli olması için 9000 gün prim ödemesi yapması gerekiyor. Yapılacak düzenleme ile 9000 günün 7200 güne düşürülmesi bekleniyor.

Staj ve çıraklık için herhangi bir düzenleme yapılması beklenmiyor.