EYT’nin ardından onlara da erken emeklilik müjdesi geldi

Bu düzenleme ile yaklaşık 1 milyon kişi 5 yıl erken emeklilik hakkı kazanacak. Küçük esnaf ve çiftçiler başta olmak üzere, pek çok Bağ-Kur’lu çalışan için bu yasa büyük bir fırsat sunuyor.

Peki, yeni emeklilik düzenlemesi kimleri kapsıyor, nasıl işleyecek ve kimler için avantajlı olacak? İşte tüm detaylar…

Bağ-Kur Prim Gün Şartı 7.200’e Düşüyor: Kimler Faydalanacak?

Yeni yasa kapsamında, Bağ-Kur sigortalılarının emeklilik için gereken prim gün şartı 9.000’den 7.200 güne indirilecek. Böylece özellikle küçük esnaf ve çiftçiler için emeklilik süreci kolaylaşacak.

Düzenleme kimleri kapsıyor?

✔️ 10 ve daha az çalışanı olan küçük esnaf (berber, bakkal, kasap, terzi vb.)

✔️ Tarımsal faaliyetle uğraşan çiftçiler

✔️ Daha önce prim borcu nedeniyle sigortalılığı dondurulanlar

✔️ Bağ-Kur’lu olup prim eşitlemesi bekleyen çalışanlar

Yeni yasa ile küçük esnaf ve çiftçiler, SSK’lılarla aynı prim gün şartlarına sahip olacak ve 7.200 prim günüyle emekli olabilecekler.

Bağ-Kur Prim Gün Düzenlemesi Nasıl İşleyecek?

Yasanın yürürlüğe girmesiyle birlikte prim indirimi otomatik olarak sisteme yansıtılacak. Ancak emeklilik başvurusu yapmak için yaş şartının da yerine getirilmesi gerekecek.

Dondurulan primler nasıl tamamlanacak?

📌 Daha önce prim borcu nedeniyle sigortalılığı dondurulanlar, bu süreci ihya ederek (yeniden canlandırarak) eksik primlerini tamamlayabilecekler.

📌 Eksik primler tamamlandığında, kişiler 7.200 günü doldurduktan sonra emeklilik için başvuru yapabilecekler.

EYT’liler İçin Büyük Avantaj! 8 Eylül 1999 Öncesi Sigortalılar Erken Emekli Olacak

Bu yasa özellikle EYT’liler için büyük bir fırsat sunuyor.

Eğer bir Bağ-Kur’lu, 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olmuşsa, 7.200 prim gününü tamamladığında yaş şartı aranmadan emekli olabilecek.

📌 EYT kapsamında olanlar için en büyük avantaj:

✔️ 7.200 günü dolduranlar direkt olarak emekliliğe hak kazanacak.

✔️ Yaş beklemeden emeklilik hakkı elde edilecek.

✔️ Prim eşitlemesi sayesinde SSK’lılarla aynı şartlarda emeklilik mümkün olacak.

Ancak dikkat!

Eğer bir kişi 1999 sonrası Bağ-Kur sigortalısı olduysa, prim gün şartı düşse bile yaş şartı devam edecek. Yani, 7.200 günü tamamlamış olsa bile belirlenen yaşa ulaşmadan emekli olamayacak.



Bağ-Kur, SSK ve Emekli Sandığı Arasındaki Prim Farkı Kapanıyor!

Bugüne kadar Bağ-Kur’lu çalışanlar, SSK’lılara göre daha fazla prim ödemek zorundaydı. Örneğin:

Sigorta Türü

Gerekli Prim Gün Sayısı

SSK (2008 sonrası)

7.200 gün

Emekli Sandığı (Kadın)

7.200 gün

Emekli Sandığı (Erkek)

9.000 gün

Bağ-Kur (Mevcut)

9.000 gün

Bağ-Kur (Yeni Yasa)

7.200 gün

Yeni yasa ile Bağ-Kur ve SSK arasındaki prim farkı kapanacak. Böylece Bağ-Kur’lu çalışanlar da SSK’lılarla aynı şartlarda emekli olabilecek.

Son 7 Yıl Kuralı Devam Ediyor! Emekli Olmak İçin Hangi Sigorta Türü Avantajlı?

Emeklilikte en önemli kurallardan biri, son 7 yıl içinde en fazla hangi sigorta koluna prim ödendiğidir. Bu kurala göre, son 7 yılda en çok prim ödediğiniz kurum, emekliliğinizin hangi statüden olacağını belirler.

📌 Son 7 yıl kuralı ne anlama geliyor?

✔️ Eğer son 7 yıl içinde en fazla prim SSK’ya yatırılmışsa, SSK şartlarına göre emeklilik gerçekleşir.

✔️ Eğer en fazla prim Bağ-Kur’a yatırılmışsa, Bağ-Kur emeklilik şartları geçerli olur.

🔹 Avantaj sağlamak için ne yapılabilir?

Bağ-Kur’dan emekli olmak istemeyen kişiler, son 7 yıl kuralını dikkate alarak SSK’ya geçiş yapabilir. Ancak bu tür geçişler SGK tarafından incelenerek hileli bir işlem olup olmadığı kontrol edilir.

Bağ-Kur’lular İçin Erken Emeklilik Başvurusu Nasıl Yapılacak?

Bağ-Kur prim düzenlemesi sonrası erken emeklilik hakkı kazanan kişiler, şu adımları izleyerek başvurularını yapabilecekler:

✅ 1. Adım: SGK’ya giderek veya e-Devlet üzerinden emeklilik başvurusu yapmak

✅ 2. Adım: Eksik prim günleri varsa ihya işlemiyle tamamlamak

✅ 3. Adım: Yaş şartı da sağlanıyorsa, emeklilik dilekçesi vermek

✅ 4. Adım: Emekli maaşının bağlanmasını beklemek

Prim gününü tamamlayan ancak yaş şartını bekleyen kişiler, emeklilik başvurusunu belirlenen yaşa ulaştıklarında yapabilirler.

❓ Bağ-Kur’lu çalışanlar kaç prim günüyle emekli olacak?

✅ Yeni düzenlemeye göre 7.200 prim günüyle emekli olunabilecek.

❓ EYT kapsamındaki Bağ-Kur’lular yaş şartı olmadan emekli olabilecek mi?

✅ Evet, eğer 8 Eylül 1999’dan önce sigortalı oldularsa yaş şartı olmadan emekli olabilirler.

❓ Bağ-Kur prim gün sayısının düşmesi tüm sektörleri kapsıyor mu?

✅ Hayır, sadece küçük esnaf ve çiftçiler için geçerli olacak.

❓ Bağ-Kur’lular emeklilik başvurusu nasıl yapacak?

✅ SGK’ya bireysel başvuru yaparak emeklilik işlemleri başlatılacak.

📌Kaynak: Gelişmeler için SGK duyurularını ve resmi açıklamaları takip etmeyi unutmayın!