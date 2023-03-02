EYT'liyi sevindirecek son dakika! Canlı yayında açıklandı, bir saat içinde maaşınızı alabilirsiniz

EYT yasası son dakika gelişmeleri milyonlarca kişi tarafından yakından takip ediliyor. Nihayet uzun yıllardan beri süren mücadele zaferle sonuçlandı EYT'liler emeklilik hakkını elde etti. Uzman isimler ise başvuru süreci ile ilgili çok önemli uyarılar yaptı. Sosyal Güvenlik Uzmanı Profesör Doktor Cem Kılıç canlı yayında başvuru sürecini kısaltmanın yollarını anlattı. 15-20 gün uğraşmak zorunda değilsiniz. Sadece dakikalar içinde başvuru yaparak bağışınıza kavuşabilirsiniz

Uzun yıllardan bu yana beklenen EYT yasası Nihayet meclisten geçti ve kabul edildi. Şimdi gündemde EYT'de başvurular ne zaman başlayacak sorusu var. Peki EYT'de ilk maaşlar ne zaman yatacak? Emekli olmak için işten istifa etmek şartımı? EYT'lilerin merak ettiği O Soruların Tamamına Sosyal Güvenlik Uzmanı Profesör Doktor Cem Kılıç canlı yayında cevap verdi. Cem Kılıç aynı zamanda EYT'lilerin başvuru sürecini kısaltması için yöntemleri de anlattı.

EYT'DE HIZLI BAŞVURU İÇİN BUNU YAPIN

Canlı yayında EYT düzenlemesi ve başvuru süreci ile ilgili konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Profesör Doktor Kılıç 15-20 gün boyunca uğraşmaya gerek olmayacağını söyledi. EYT yasası ile emekli olmak isteyen vatandaşların sosyal güvenlik kurumunun ünitelerine doğrudan başvuru yapabileceğini Fakat daha hızlı başvuru için e-Devlet'in tercih edilmesinin kolay olacağını söyledi. Böylece EYT başvurusu için 15-20 günlük süreç gerekmeyecek sadece dakikalar içinde başvuru işlemleri yapılabilecek.

Bu da EYT'lilere maaş bağlanması sürecini kısaltacak. Yani ne kadar hızlı başvuru yaparsanız maaşınız da o kadar hızlı bağlanacak.

EYT'LİLER İLK MAAŞLARINI NE ZAMAN ALACAK?

Sonunda Zafer'e ulaşan milyonlarca EYT'li şimdi de ilk maaşlarını ne zaman yatacağını merak ediyordu. Profesör Doktor Kılıç Bu sorunun yanıtını da canlı yayında verdi. Sosyal Güvenlik Uzmanı Kılıç, EYT'de ilk Maaşlar için şu ifadeleri kullandı;

"Şimdi normalde aylık bağlama sürecimiz 15-20 günü bulabiliyodu. SGK, ifade edildiği şekilde hemen aylık bağlama sistemine geçecek. Çok kısa süreçte bu aylıkların bağlanacağına ilişkin bilgiyi aldım. Bu konuda bir düzenleme yapılıyor herhalde içeride. Ama kim yaparsa eline sağlık sigortalının beyanına göre beyan çıkışı yapılacak aylık beyan şartları oluşuyorsa kişi hemen online üzerinden emekli aylığı bağlanacak. Genel bir kural vardır talep ettiğiniz dilekçeyi verdiğiniz ayı izleyen aybaşından itibaren başlanır dolayısıyla bu ay müracaat olursa 1 Nisan'dan itibaren hak sahibi olursunuz."

EYT BAŞVURUSU İÇİN İŞTEN AYRILMAK GEREKİYOR MU?

Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen büyük grubun büyük çoğunluğu şu anda çalışma hayatına devam ediyor. Bu noktada merak edilen sorulardan biri de EYT başvurusu yapmak için işten ayrılmak gerekiyor mu sorusu oldu. EYT yasası ile emeklilik için öncelikle işten istifa etmek gerekiyor.