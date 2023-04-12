EYT’liye 416.812 TL tazminat çıkıyor! Tazminatı almak için adım adım

EYT kapsamında emeklilik hakkını elde eden vatandaşlar için ikinci kıdem tazminatı hakkı ortaya çıktı. Bununla ilgili yapılması gerekenler netleşti. İhbar tazminatı da koşulları uygun olanlar için alınabilecek. Peki, EYT tazminat nasıl alınır? Kimler EYT tazminat alabilir? İşte EYT tazminatı hakkında detaylar...



EYT’nin yasalaşması ile yıl ve prim şartı tutan 1,6 milyondan fazla vatandaş emeklilik başvurusunu gerçekleştirdi. İlk maaş ödemeleri de bu ay başladı. EYT’den emekli olan bazı vatandaşlar ise aynı iş yerinde veyahut farklı iş yerinde çalışmayı sürdürüyor. Tazminat aldıktan sonra devam eden vatandaşlar için ikinci kez tazminat hakkı olup olmadığı araştırılıyor.



TAZMİNAT ALIP ÇALIŞMAYA DEVAM EDEN EYT’Lİ İÇİN



Tazminatı aldıktan ve emekli olduktan sonra hala çalışmayı sürdüren vatandaş için kıdem sıfırlanmıştır. Bu noktada tazminat hakkını tekrar elde edebilmek için 1 seneyi doldurması gerekmektedir.



İşçinin 1 seneyi doldurması sonucunda eğer haklı nedenle işi bırakır ya da işten çıkarılırsa kıdem tazminatı hakkı doğmaktadır. Bu durumda kıdem tazminatı son brüt ücretten hesaplanarak ödenmektedir. Fakat emekli olduktan sonra devam edenler işi bırakırsa ikinci bir tazminat söz konusu olmuyor.



TAZMİNATSIZ ÇALIŞMAYA DEVAM EDENLER



Henüz tazminat almadan çalışmayı sürdüren vatandaşlar için ise ödemeleri ayrıldıkları tarihte verilmektedir. Yani bu durumda 20 senelik bir çalışan 1 sene daha devam eder, 21 seneyi doldurduktan sonra kıdem tazminatı hakkını alabilir.

Bu durumda ayrılma tarihine göre brütten hesaplama gerçekleştirilir. Eğer ayrıldığı zamanda giydirilmiş brüt 20 bin TL ise 21 senedir çalışan bir vatandaşın kıdem tazminatı 420 bin TL’dir. Bu tazminat içinden damga vergisi düşülerek vatandaşa geçecek tazminat tutarı 416 bin 812 TL olmaktadır.



İşveren tarafından tazminatın peşin ödenmesi gerekmektedir. Eğer işçi yazılı bir onay alabilirse işveren tazminatı aylık taksitler halinde yatırabilmektedir.



ÇALIŞMAYI SÜRDÜRENLERE İHBAR TAZMİNATI



İş süresini emeklilik sebebiyle kesen işçiye ihbar tazminatı verilmemektedir. Çalışmayı sürdüren işçi EYT kapsamında ise ihbar tazminatından faydalanabilmektedir.