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EYT’liye 100.000 TL kredi! EYT kredisini o banka çok uygun koşullarla duyurdu!

EYT’liye 100.000 TL kredi! EYT kredisini o banka çok uygun koşullarla duyurdu! İşte EYT kredi desteği tüm detayları...

EYT’liye 100.000 TL kredi! EYT kredisini o banka çok uygun koşullarla duyurdu!

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) uzun senelerdir mücadelesi verilen ve sonunda emeklilik haklarını elde eden vatandaşların haklarını aldığı şekilde yasalaştı. Bunun ardından milyonlarca EYT’li vatandaş emeklilik başvurularına hızla başladı. Şimdi EYT ile haklarını elde eden emekliler için bankalar destek kredisi sunmaktadır. Peki, EYT kredisi detayları neler? EYT kredisi koşulları neler? İşte EYT kredisi detayları... 


Milyonlarca EYT’li vatandaşın sonunda hayalleri 3 Mart 2023 tarihinde EYT teklifinin Resmi Gazete’de yayımlanmasıyla yasalaştı. Bankalar da emeklilik hakkını EYT ile elde eden vatandaşlar için çeşitli krediler başlattı. Bu EYT kredileri ile vatandaşa uygun faiz imkanları sağlandı ve ayrıca promosyonları da hazırlandı.  


EYT promosyon miktarı ne kadar? 


SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) alt limit olarak bankalarla promosyonlar noktasında anlaştı. Bu durumda EYT’li promosyonu en az 3 bin 500 TL ile 10 bin TL aralığında bankalar tarafından vaat edildi. Ek olarak 10 bin TL emekli aylığı olan vatandaşlara 10 bin TL nakit imkanı da sunuldu. Bazı bankalar ise EYT ile emekli olacaklara ek olarak kredi kartına bonus imkanları ile düşük faizli kredi çekme kampanyası da hazırladı. 


EYT promosyon şartları neler? 


EYT promosyon şartlarında öncelikle yapılması gereken banka müşterisi olmak. Bu da emekli maaşı alan vatandaşın promosyon almak istediği bankaya 3 sene taahhüt vererek promosyon miktarlarından faydalanması anlamına geliyor. Böylelikle 3 sene boyunca o bankadan maaşını çekiyor.  


100.000 TL EYT kredisi şartları 


100 bin TL’ye kadar kredi çekmek isteyen EYT’liler için ayrıca başlatılan kampanyada şartlar belli oldu. Doğum borçlanması ya da askerlik borçlanması sebepleriyle emeklilik almak isteyen vatandaşlar için “EYT kredisi” teklifi geldi. Bunun için gelir belgesiyle ve SGK prim borcu yazısıyla beraber bankaya gidilmesi gerekmektedir.  


Kadın çalışanlar doğum borçlanmasıyla 720 gün primi ödemek için 76 bin TL çekmelidir. Bu da 12 ay taksitle aylık 7 bin 168 TL’ye denk gelmektedir. Askerlik borçlanması örneğinden gidilecek olunursa 18 ay askerlik borçlanması için 57 bin TL SGK ödemesi gerekmektedir. 12 ay taksitle alındığı zaman 5 bin 500 TL’dir. 

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