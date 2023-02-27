EYT'lilerin başına talih kuşu kondu! TBMM'den onay çıktı en düşük maaş 8 bin 733 TL oldu

TBMM'de 7 Şubat tarihinde başlaması beklenen EYT görüşmeleri Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında ertelenmişti. TBMM çalışmalarına ara verilirken yeni tarih 28 Şubat olarak açıklanmıştı. Nihayet milyonlarca EYT'linin beklediği gün geldi çattı. EYT düzenlemesi ile ilgili görüşmeler 28 Şubat'ta meclis gündeminde başlıyor. Yarın EYT'liler için dananın kuyruğu kopacak. Ancak bu sırada EYT düzenlemesi ile emekli olanların ne kadar maaş alacağı da belli oldu. Peki EYT'liler ne kadar emekli maaşı alacak?

Uzun yıllardan beri beklenen EYT yasası tamamlandı ve TBMM'ye gönderildi. Mecliste 7 Şubat 2023 tarihinde EYT yasasının görüşülmesi bekleniyordu fakat 6 Şubat'ta meydana gelen deprem felaketi ile birlikte TBMM çalışmalarına ara verildi. Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada TBMM görüşmelerinin 28 Şubat'ta tekrar başlayacağını duyurmuştu. Yani EYT'lilerin beklediği o tarih geldi çattı. Yarın Milyonlarca kişi için büyük gün olacak.

TBMM'NİN İLK GÜNDEMİ EYT OLACAK

Uzun yıllardan beri hakkını arayan EYT'liler nihayet sona geldi. AK Parti tarafından yapılan çalışmalar sonucunda EYT yasası meclise gönderildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, daha önce yaptığı açıklamada EYT görüşmelerinin 7 Şubat 2023 tarihinde başlayacağını duyurmuştu. Ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan ve 11 ili etkileyen deprem felaketi sonrasında EYT görüşmeleri ertelenmişti.

TBMM çalışmalarına ara verilirken Geçtiğimiz günlerde konuşan Ak Parti grup başkan vekili Mustafa Elitaş, TBMM'de görüşmelerin 28 Şubat tarihinde yeniden başlayacağını duyurmuştu. TBMM'nin gündeminde ilk sırada EYT düzenlemesi yer alıyor. Yani meclis çalışmaya başlar başlamaz EYT yasası oylanacak. Yani milyonlarca EYT’li için yarın büyük gün olacak. TBMM'de yapılacak oylama sonrasında hızlıca EYT düzenlemesinin meclisten geçeceği tahmin ediliyor. Hemen ardından da başvurular kabul edilecek.

İLK ETAPTA 2 MİLYON 250 BİN KİŞİ EMEKLİ OLACAK

EYT'de son dakika sürprizi kademeli prim olmuştu. Kademeli primin gündeme gelmesiyle birlikte en az 2 milyon 250.000 kişinin ilk etapta EYT’den faydalanacağı tahmin ediliyor. Toplamda EYT düzenlemesinden yararlanacak kişi sayısının ise 5 milyona yakın olacağı tahmin ediliyor. Meclis plan ve bütçe komisyonunda yasanın aynı şekilde kabul edilmesi beklenirken genel kuruldan geçerken de herhangi bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Ancak kanun teklifi son olarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gidecek ve herhangi bir değişiklik olmazsa resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.

EYT'LİLERİN ALACAĞI MAAŞ BELLİ OLDU

EYT yasası ile ilgili en çok merak edilen ayrıntılardan biri de EYT'lilerin alacağı maaş oldu. En düşük kademeden emekli olan kişilerle ilgili önemli detaylar ortaya çıkıyor. henüz meclis gündemine gelmese de EYT'lilerin alacağı en düşük maaşın 8 bin 733 TL olması bekleniyor. Elbette Bu konuda da en net bilgiler Yarın EYT yasasının TBMM'de görüşülmeye başlamasıyla birlikte ortaya çıkacak.