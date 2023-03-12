EYT’lilere uyarı yapıldı! Son 2 gün kaldı! Maaşların hesaba yatması için hemen yapın

Türkiye’de milyonlarca vatandaş EYT’nin yasalaşmasını bekliyordu. EYT yasalaştı ve vatandaşlar şimdi maaşlarını almak için gün sayıyorlar. Memurlar ve kamu çalışanlarının yeni EYT düzenlemesiyle ilgili yeni düzenleme gerçekleştiriliyor.

Türkiye genelinde bu sene emeklilik hakkını elde eden 2 milyon 250 bin EYT’li arasında 400 bin kamu çalışanı da bulunuyor. Merak edilen ise memurların EYT’li olduktan sonra yeniden memur olup olamayacakları.



Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların başvuruları hızla devam ederken aylık bağlanmadan önceki bazı prosedürlerin detayları ortaya çıktı.



Nisan ayında ilk maaşını almak isteyen EYT’liler dikkat



EYT’nin yasalaşmasının ardından son sigortalılık statüsüne göre emeklilik koşullarını yerine getirenler aylık alabilmektedir. Aylık bağlanmasına dair avantajlı tarihten yararlanmak, kıdem tazminatının ödenmesi, aylık bağlanma süreci uzun sürerse avans alınıp alınmayacağı merak ediliyor.



Memurlar için kritik hafta



Türkiye’de çalışan kamu görevlisi işçiler ve memurların 14 Mart da dahil olarak başvuru yapmaları halinde 15’inden itibaren aylık alabilmeleri sağlanabilecek. 31 Mart tarihine kadar özel sektör çalışanlarının başvurması halinde 1 Nisan’dan itibaren aylık alabilmeleri mümkün olacak.



Kamuda görevli işçiler ile devlet memurlarının maaş ödemeleri ise ayın 15’inden 15’ine kadar yapıldığı için ay sonu tabiri de 14’ünü göstermektedir. Özel sektörlü çalışanlar içinse ay sonu demek, direkt ayın sonu anlamındadır.



Kamu işçileri ile EYT’li memurlar için emeklilik başvurusunun son olarak 14 Mart tarihinde yapılması, 15 Mart’tan itibaren aylıklarının hesaba yatırılabileceği anlamına gelmektedir. Sosyal güvenlik destek primine tabi çalışma bulunmaması nedeniyle emekli aylığı alacak kamu işçisi ve memurların görevlerine devam edemeyeceği belirtildi.