EYT’lilere gelen son haber sevinçten ağlatacak! 10.000 TL geri ödemesiz nakit hesaplara yatacak!

EYT’nin yasalaşmasından sonra milyonlarca gözü yollarda olan emekli haberin sevincini yaşadı. Hızlı şekilde başvurulara başlayan emekli adayları SGK İl ve İlçe Müdürlükleri önünde kuyruk oluştururken, diğer bir kısmı da e-devlet üzerinden başvuruları adeta kilitledi. Sevinçle emeklilik başvurularını hızlı biçimde gerçekleştiren emekliler aynı zamanda erkenden başvuru yaptıkları için Nisan’da Ramazan Bayramı ikramiyelerine de kavuşacak. Ama bununla bitmedi, bir ödeme daha kapıda.



Eski – yeni fark etmeksizin tüm emeklilere bankalar tarafından tamamen geri ödemesiz promosyon tutarı yatırılacak. EYT’lilerin de istedikleri bankayla anlaşma sağlamaları halinde promosyon almaları mümkün olacak. Ancak en önemli ayrıntı ise bu bankalardan hangisinin EYT’liler için daha avantajlı olduğu. Avantajlı olan promosyona göre hangi bankadan maaşların çekileceğine karar verilecek. Denizbank emekli promosyon tutarı bu yüzden tavan yaptı. Denizbank emeklileri kendi müşterisi olarak görmek istedi ve tam 10 bin TL’ye varan promosyon kampanyasını başlattı. Peki, Denizbank promosyon tutarı ne kadar? Denizbank emekli promosyon detayları neler? İşte Denizbank promosyonu ile ilgili tüm detaylar...



Denizbank emekli promosyon miktarı



Denizbank, EYT’li müşterilerinin de yararlanacağı, tam 10 bin TL’ye kadar olan promosyon kampanyasını başlattı. 3 yıl boyunca maaşını Denizbank’tan çekmeye karar veren emeklilere 10 bin TL’ye varan promosyon verilecek.



Denizbank emekli promosyon şartları neler?



Maaşını 3 sene Denizbank’tan çekme sözü veren müşterilere 10 bin TL’ye kadar olan promosyon ödemesi gerçekleştirilecek. Bunun dışında herhangi bir şart bulunmamakla birlikte 3 sene taahhüttün bozulması durumunda kalan zaman iade alınacaktır.



EYT promosyon ne zaman yatacak?



EYT promosyonu son başvuru tarihi 30 Nisan 2023 olarak verildi. Bu tarihe kadar başvuru yapan EYT’li, promosyon tutarını ilk maaşının yatmasından sonraki 3 iş günü içinde almaktadır. Denizbank şubesine giderek ya da maaş bankanızı e-devlet üzerinden belirleyerek işlemlerinizi halledebilirsiniz.