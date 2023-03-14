GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak!

EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak! İşte EYT’lilerin alacağı ödemelere dair detaylar...

EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak!

3 Mart 2023 itibariyle Resmi Gazete’de EYT’nin yayımlanmasıyla uzun senelerdir emeklilik hayali kuran vatandaşlar için mutlu gün geldi. Diğer tüm şartları sağlayan, ancak Emeklilikte Yaşa Takılanlar artık haklarını elde etti. 3 Mart’tan sonra emeklilik hakkını elde edenlerin başvuruları hızla başladı. Peki EYT’li ne kadar ödeme alacak? EYT’li 2023 hangi ödemeleri alacak? Emeklilere hangi ödemeler yapılıyor? İşte detaylar... 


EYT’nin yasalaşmasının ardından sevinçleri tarif edilemeyen vatandaşlar bir koşu e-devlet ve SGK üzerinden başvurularına başladı. İlk etapta 2 milyon 250 bin vatandaşın emekli olacağı EYT kapsamında Mart ayında başvurularını yapanlara 1 Nisan itibariyle maaşlar bağlanacak. 31 Mart’a kadar yapanlar Nisan’da ilk maaşlarını almanın sevincini yaşayacak. Öncelikle emekli maaşına kavuşan EYT’liler başka hangi ödemelerden yararlanabilecek? 


EYT promosyonu nasıl olacak? 


Öncelikle bankalar tüm emeklilere olduğu gibi EYT’lilere de promosyon hakkı veriyor. Bu promosyon hakkı için EYT’lilerin hangi bankadan maaşlarını alacaklarını seçmeleri gerekiyor. Maaşlarını taşıdıkları bankaya 3 sene kalma taahhüttü vererek karşılıksız emekli promosyonlarını almaya hak kazanıyorlar. Bankaların emekli promosyonları maaşlara göre değişiklik gösteriyor. Maaşı en fazla olan emekli en fazla promosyonu alabiliyor. 


Bunların yanı sıra bankalar adeta yarış halinde müşteri toplamak istedikleri için emeklilerin maaşlarını taşımaları karşılığında çeşitli kampanyalar da yapıyorlar. Bu kampanyaların yanı sıra EYT’liye özel kampanya yapan bankalar da bulunuyor. Sigorta prim borçlarını ödemeleri için EYT’lilere sıfır faizli ve çok uygun geri ödeme koşullarıyla sigorta prim borcu kapatma kredisi veren bankalar bulunuyor. 


EYT’lilere bayram ikramiyesi verilecek mi? 


Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşlar da tıpkı diğer emekliler gibi tüm haklarına sahipler. Devlet tarafından yılda iki kere, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramı’nda yapılan emekli bayram ikramiyesini EYT kapsamında emekli olanlar da alabilecekler. Geçen yıl 1.100 TL olan bayram ikramiyesinin bu sene minimum 1.420 TL civarı olacağı düşünülüyor. Bu da 2.840 TL demek oluyor. Mart ayında başvurularını yapan EYT’liler Nisan ayında ilk maaşlarıyla birlikte yakalaşan Ramazan Bayramı ikramiyelerini de almaya hak kazanacak. 


Temmuzda EYT’liye yüzde 30 zam 


Diğer yandan Temmuz ayında gelmesi beklenen memur ve emekli zammı da hesaba katılınca EYT’den emekli olanlar büyük mutluluk yaşayacak. Ocak ayı enflasyonu 6,65 açıklanırken, Şubat ayı 3,15 oldu ve bu da Temmuz ayında yüzde 30 civarında bir zammın şimdiden EYT’lileri de beklediği anlamına geliyor. 

ÇOK OKUNAN HABERLER
4A 4B 4C emekli maaşlarına seçim zammı belli oldu! En az yüzde 30 emekli maaş zammı geliyor 4A 4B 4C emekli maaşlarına seçim zammı belli oldu! En az yüzde 30 emekli maaş zammı geliyor
15 bin TL yardım başvurusu başladı! Dar gelirli, asgari ücretli, emekli fark etmez, herkese veriliyor 15 bin TL yardım başvurusu başladı! Dar gelirli, asgari ücretli, emekli fark etmez, herkese veriliyor
Engin Ardıç: Gülünçlü komedya Engin Ardıç: Gülünçlü komedya
EYT kapsamı değişiyor! Beni tutmadı diye üzülmeyin 2002-2007 sigorta girişi olanlar hemen bunu yapın EYT kapsamı değişiyor! Beni tutmadı diye üzülmeyin 2002-2007 sigorta girişi olanlar hemen bunu yapın
Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün
Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak Emeklinin nabzı hızlanacak! Bayram ikramiyesi rakamları sızdı, gören emekli göbek atacak
SON HABERLER
Resmi Gazete'de yayımlandı! Borç yapılandırma tarihi netleşti, vergi, prim, trafik cezası hepsi içinde Resmi Gazete'de yayımlandı! Borç yapılandırma tarihi netleşti, vergi, prim, trafik cezası hepsi içinde
Ford talepleri arttıracak! Araba almak isteyenler bugünün en uygun fiyatlarına kavuşuyor! Ford talepleri arttıracak! Araba almak isteyenler bugünün en uygun fiyatlarına kavuşuyor!
Bu fırsat kaçmaz! Promosyon 35 bin TL oldu, o banka gemileri yaktı Bu fırsat kaçmaz! Promosyon 35 bin TL oldu, o banka gemileri yaktı
EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak! EYT’lilere bu sene yapılacak tüm ödemeler! Para su gibi akacak!
125 bin, 150 bin, 250 bin TL tek tıkla hesapta! O banka para musluklarını açtı 125 bin, 150 bin, 250 bin TL tek tıkla hesapta! O banka para musluklarını açtı
Tek tek açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, ING, Denizbank kredi faiz oranlarında deprem Tek tek açıklandı! Garanti, Akbank, Yapı Kredi, İş Bankası, TEB, ING, Denizbank kredi faiz oranlarında deprem
13,5 milyon emekliye maaşa ek 8500 TL ödeme! 3 gün içinde karşılıksız veriliyor 13,5 milyon emekliye maaşa ek 8500 TL ödeme! 3 gün içinde karşılıksız veriliyor
Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün Torunu olanlara devlet yardımı! Tek şartla 2550 TL yardım parası almak mümkün