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EYT’lilere beklenmeyen açıklama geldi! Bu durum hesaplanmamıştı, milyonlarca EYT’Lİ üzülecek

EYT’lilere gelen haber üzdü. Hesaplanmayan durum can sıktı! Milyonlarca EYT’li vatandaşın hayalleri suya düştü! İşte EYT’lilere gelen açıklama detayları...

EYT’lilere beklenmeyen açıklama geldi! Bu durum hesaplanmamıştı, milyonlarca EYT’Lİ üzülecek

Mart ayında gerçekleştirilen başvurular ile ilk maaşların Nisan ayında yapılacağıı söylendi. Nisan ayında yetişmeyen ödemelerin de Mayıs’a yansıyacağı belirtildi. Emekli maaşlarına ek olarak diğer zamlar ve bayram ikramiyelerinden de yararlanabilecek EYT’liler için ödemeler netleşiyor. 


EYT’lilere gelen maaş açıklaması çok şaşırttı. Milyonlarca EYT’li hayal kırıklığına uğradı. EYT’nin yasalaşmasının ardından 2 milyon 250 bin vatandaş sonunda beklediği hakları alabileceğini öğrendi. Ödemelere ilişkin söylenen ilk açıklama ise 1 Nisan tarihinde ilk 2 milyon 250 bin EYT’linin maaşlarını alabileceği yönünde olmuştu. 


EYT’lilerin ödemelerinin 1 Nisan’a yetişmemesi durumunda ise Mayıs’ta gerçekleştirileceği belirtilirken Ekstra olarak mevcut emeklilerin yararlanmış olduğu zamlar ve bayram ikramiyeleri de maaşlarına yansıyacaktı. Yani Temmuz’da yapılacak maaş ödemelerine enflasyon artış zamları da eklenecek. İşte yatacak maaşlara dair detaylar... 


Emekli promosyon ödemesinde detay nokta 


Milyonlarca vatandaşın beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili yasanın çıkmasının ardından başvurular e-devlet ve SGK müdürlükleri üzerinden çok hızlı bir şekilde başladı. Yoğun şekilde başvurularını gerçekleştiren EYT’liler bir an önce emeklilik haklarına kavuşmak için sabırsızlanıyor.  


Diğer yandan elbette ekonomik anlamda zaten zor olan zamanlardayken maaşların bir an önce yatması da büyük önem taşıyor. İlk maaşların 1 Nisan’da yatacağı belirtilmiş, yetişmeme ihtimaline karşın Mayıs ayı gösterilmişti. Mayıs ayında olursa çift maaş ile birlikte bayram ikramiyeleri de yatacak. Bir de Temmuz ayı ödemelerinde enflasyon zam oranlarına göre zam gösterilecek. 


EYT’li vatandaş maaşların bir önce yatmasını beklediği için ileri tarihe sarkmasına üzüldü, tepkiler geçmedi. Süreçle ilgili detaylar netleştikçe EYT’liler de meraklı bekleyişlerini sürdürüyor. EYT maaşlarının Mayıs ayına sarkma durumuna ise epey yüksek bir ihtimal olarak bakılıyor. 

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