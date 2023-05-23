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EYT'lilere Bakan Bilgin’den müjde! Toplu para ödemesi yapılacak

EYT yasası ile emekli olanlara bakan Bilgin'den müjde geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin duyurdu maaşı henüz bağlanmayan emeklilere toplu ödeme yapılacak.

EYT'lilere Bakan Bilgin’den müjde! Toplu para ödemesi yapılacak

EYT ile emekli olan milyonlarca vatandaş emekli maaşlarını almaya başladı. Ancak emeklilik başvurusu yapmasına rağmen hala başvurusu onaylanmayanlar da var. EYT başvurusu yapmasına rağmen emekli maaşı bağlanmayanlar için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Az önce açıklama yaptı. Mart ve nisan ayında gerekli koşulları sağlayarak emeklilik dilekçesi verenler bu habere çok sevinecek. Çünkü EYT'lilere toplu ödeme imkanı geliyor.

"TÜM HAKLARINI BİRİKMİŞ OLARAK ALACAKLAR"

EYT kapsamında emekli maaşlarının bağlanma süresine ilişkin işlemlerinin sürdüğünü belirtti. Bakan Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak" dedi.

Bakan Bilgin, maaşlarının bağlanma süresine ilişkin soru üzerine, 1 milyon 700 bin dolayında başvurunun geldiğini, üç aydır SGK personelinin olağanüstü bir çalışma yürüttüğünü anlattı.

"BU AY SONUNA KADAR TAMAMLANIR"

Maaş bağlama işlemlerinin sürdüğünü dile getiren Bilgin, "Bu ay sonuna kadar tamamlanır diye düşünüyorum. Çok az bir süre kaldı, bu hafta içerisinde tamamlanır. Tamamlanmasa da en fazla bir hafta veya 10-15 gün sarkar.

Ama kimsenin endişesi olmasın, herkes bütün haklarını birikmiş olarak alacak. Bazen eksik işlemleri olanlar var, onların dosyaları tamamlanıyor, onlarla ilgili hiçbir sorun yok" ifadelerini kullandı.

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