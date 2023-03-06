EYT'lilere 3 maaş avans! Maaş geç bağlanacak diye üzülmeyin SGK çözümü buldu

Milyonlarca kişinin beklendiği EYT düzenlemesi resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT başvuruları başlarken hem e-devlet üzerinde hem de SGK önünde büyük bir yoğunluk yaşanıyor. İzdiham sebebiyle başvurusu geç kalan vatandaşlar maaşlarını geç alma endişesi ile karşı karşıya kaldı. Ama üzülmeyin SGK'dan çok önemli duyuru geldi. EYT ile emekli olmaya hazırlananlara 3 maaş avans verilecek. SGK Az önce açıkladı maaşını geç alacak EYT'lilere ilaç gibi gelecek.

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi Geçtiğimiz günlerde TBMM'de kabul edildi ve ardından da resmi gazetede yayınlanarak yasalaştı. EYT ile emekli olmaya hazırlanan milyonlarca vatandaş ise düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte soluğu SGK önünde aldı. Hem e-devlet'te hem de SGK müdürlüklerinde EYT yoğunluğu yaşanıyor. EYT kapsamında 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olan vatandaşlar emekli olacak. SSK BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı statülerine göre emeklilik koşulları da farklılık gösteriyor. Yaş şartının bulunmadığı EYT'de koşulları taşıyan vatandaşlar Mart ayında dilekçelerini vermek ve nisan ayında emekli maaşlarına kavuşmak istiyor. Ancak yaşanan izdiham nedeniyle maaşını geç almaya endişesi yaşayanlar da var.

EMEKLİ MAAŞI GEÇ BAĞLANANLAR NE YAPACAK?

Sosyal güvenlik kurumunda ve e-devlet'te yaşanan EYT yoğunluğu nedeniyle birçok vatandaş başvurularını ertelemek zorunda kalıyor. Bu durumda da maaşı geç alma endişesi ortaya çıkıyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan EYT'lileri kapsayan yeni düzenleme ile birlikte emekli olmayan ve nisan ayında Maaş almaya hazırlananlara güzel haber geldi. Endişe etmeyin maaşınız geç kalsa bile Sosyal Güvenlik Kurumu çözümü buldu. EYT'liler için 3 maaş avans gündemde.

EMEKLİ MAAŞI BAĞLANMAYANLARA AVANS VERİLİYOR

Aslında bu uygulama daha önceden de vardı. SSK BAĞ-KUR ya da memur emeklisi olmak için başvuru yapan vatandaşların maaşlarının bağlanması geç kalması durumunda Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından avans veriliyor. 3 maaş avans alma imkanı bulunan emekli adayları Daha sonrasında faizsiz olarak maaşlarından kesinti şeklinde aldıkları avansları geri ödeyebiliyor.

EYT'liler de Mart ayında başvuru yapamama endişesi yaşarken sosyal güvenlik kurumundan önemli duyuru geldi. Merak etmeyin Mart ayında maaşınız bağlanmasa bile sosyal güvenlik kurumundan avans alma imkanına sahip olacaksınız. En düşük emekli maaşı üzerinden hesaplandığında Sosyal Güvenlik Kurumu en az 16.500 TL nakit avans verecek. Bu nakit avans için herhangi bir faiz işlemi uygulanmayacak emekliler doğrudan maaşlarından kesinti olarak geri ödeme yapabilecek.