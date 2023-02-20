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EYT'liler yıkılacak! Ak partili isim son dakika gelişmesini açıkladı, ilk maaş tarihi belli oldu

EYT yasası bekleyen milyonlara kötü haber. EYT'de maaş tarihleri değişti. TBMM'de EYT görüşmelerini ara verildi. Peki, EYT yasası ne zaman çıkacak?

EYT'liler yıkılacak! Ak partili isim son dakika gelişmesini açıkladı, ilk maaş tarihi belli oldu

Milyonlarca EYT'li Mart ayında ilk maaşlarını almayı bekliyordu. Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketi sonrası EYT'liler için de kötü haber geldi. Deprem nedeniyle TBMM çalışmalarına ara verilmişti. Milletvekillerinin büyük çoğunluğu da deprem bölgelerinde çalışma yürütüyor. Bu sebeple EYT çalışmaları ertelendi. Ak Parti Grup Başkan Vekili Elitaş kötü haberi duyurdu. Peki EYT ne zaman çıkacak? EYT'liler ne zaman maaş alacak?

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'tan milyonlarca EYT'liyi yıkacak haber duyuruldu. Mustafa Elitaş sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada TBMM'deki milletvekillerinin büyük çoğunluğunun deprem bölgesinde olması nedeniyle TBMM çalışmalarına ara verildiğini duyuyordu. Bu durumda EYT'liler son durumu merak etmeye başladı. Peki, EYT yasası çıkacak mı? EYT ertelendi mi?

EYT YASASI YILAN HİKAYESİNE DÖNDÜ

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelen ve şubat ayının 2. haftasında görüşülmesi beklenen EYT yasası Kahramanmaraş'ta meydana gelen deprem felaketinin ardından ertelenmişti. Deprem nedeniyle milli yas ilan edilirken TBMM'de çalışmalarına ara vermişti. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin geçtiğimiz hafta çalışmalarına yeniden başlaması bekleniyordu fakat Ak Parti grup başkanvekilinden son dakika açıklaması geldi. AK Parti grup başkan vekili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada milletvekillerinin büyük çoğunluğunun deprem bölgesinde olması sebebiyle TBMM çalışmalarının 28 Şubat tarihine kadar ertelendiğini duyurdu.

EYT YASASI ERTELENECEK Mİ?

Ak Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş'ın bu açıklaması sonrasında en çok merak edilen soru ise EYT yasası çıkacak mı, ertelenecek mi sorusunun yanıtı oldu. EYT yasası ile ilgili herhangi bir özel açıklama yapılmadı fakat TBMM'nin çalışmalarına ara vermesi sebebiyle bu yasanın görüşmelerinin de erteleneceği düşünülüyor. Yani mecliste 28 Şubat tarihinden önce herhangi bir çalışma yapılmayacak.

EYT'DE İLK MAAŞLAR NE ZAMAN YATACAK?

Diğer Yandan EYT görüşmelerinin ertelenmesi ile birlikte ilk maaşlar ne zaman yatacak sorusunun yanıtı da bir kez daha gündeme oturdu. EYT Yasası görüşmeleri Şubat ayında yapılabilseydi ilk maaşların Mart ayında hesaplara geçeceği konuşuluyordu. Ancak görüşmelerin 28 Şubat tarihine kadar ertelenmesi sebebiyle ilk maaşların nisan ayında ödeneceği düşünülüyor.

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