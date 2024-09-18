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EYT'liler yandı! Maaşlarınız kesilebilir! Hemen e-Devletten bakın!

Geçtiğimiz yıl, uzun süren bir mücadelenin ardından EYT'liler emeklilik haklarına kavuştu.

EYT'liler yandı! Maaşlarınız kesilebilir! Hemen e-Devletten bakın!

Emekli olduktan sonra çalışmaya devam eden birçok kişi, prim bildirimlerindeki yanlışlıklar nedeniyle emekli maaşlarının kesilebileceği gerçeğiyle yüzleşiyor. Bu durum, hem emeklileri hem de işverenleri yakından ilgilendiriyor.

SGK'dan Yeni Düzenleme: Prim Kodlarının Önemi Artıyor

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), prim bildirimlerinde yapılan hataları önlemek amacıyla yeni bir düzenleme getirdi. Özellikle emekli olup çalışmaya devam edenlerin primlerinin doğru kodla bildirilmesi büyük önem taşıyor. Primlerin "02-Sosyal Güvenlik Destek Primi" koduyla bildirilmesi gerekirken, "01-Tüm Sigorta Kolları" koduyla yapılan bildirimler maaş kesintilerine yol açabiliyor.

Maaş Kesintisi Riski: Nasıl Önlem Alınır?

Yanlış prim koduyla yapılan bildirimler sonucunda SGK sistemi, kişinin emekli olmadığını varsayarak maaş ödemelerini durdurabiliyor. Bu nedenle, emekli olup çalışmaya devam edenlerin şu adımları izlemesi öneriliyor:

e-Devlet kapısına giriş yaparak prim kodlarınızı kontrol edin. Primlerinizin "02" koduyla bildirildiğinden emin olun. Eğer primler yanlış kodla bildirilmişse, işvereninizle hemen iletişime geçerek düzeltme yapılmasını talep edin.

İşverenlerin ve Muhasebecilerin Dikkatine

Bu süreçte işverenlerin ve muhasebecilerin de büyük sorumluluğu bulunuyor. Çalışanlarının emeklilik durumlarını doğru bir şekilde SGK'ya bildirmeleri ve prim ödemelerini doğru kodla yapmaları gerekiyor. Aksi takdirde, hem çalışanlar mağdur oluyor hem de işverenler cezai yaptırımlarla karşı karşıya kalabiliyor.

Uzmanlar Uyarıyor: Mağduriyet Yaşamayın

Sosyal güvenlik uzmanları, bu tür hataların ciddi mağduriyetlere neden olabileceği konusunda uyarılarda bulunuyor. Özellikle EYT kapsamında emekli olanların ve çalışmaya devam edenlerin prim kodlarını düzenli olarak kontrol etmeleri ve işverenlerini bu konuda bilgilendirmeleri önem taşıyor.

e-Devlet Üzerinden Nasıl Kontrol Edilir?

e-Devlet kapısına T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

"SGK Hizmet Dökümü" bölümüne gidin.

Primlerinizin yatırıldığı kodu kontrol edin.

Herhangi bir yanlışlık tespit ederseniz, derhal işvereninize bildirin.

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