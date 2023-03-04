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EYT’liler sabırsızlanıyor! EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT süreci nasıl olacak?

EYT’liler sabırsız! EYT başvurusu nasıl yapılır, ne zamana kadar sürüyor? EYT süreci nasıl olacak? İşte Emeklilikte Yaşa Takılanların merak ettiği konuların detayları...

EYT’liler sabırsızlanıyor! EYT başvurusu nasıl yapılır? EYT süreci nasıl olacak?

EYT’nin yasalaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş başvurulara başladı. Henüz “EYT başvurusu nasıl yapılır, nereden yapılır?” bilmeyenler için işte detaylar... 


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı öncülüğüyle Temmuz 2022’de EYT düzenlemeleriyle alakalı çalışmalar başlamıştı. 30 Ocak 2023 tarihinde ise Meclis Başkanlığı’nda görüşülmesinin ardından 2 Şubat tarihinde Meclis Bütçe ve Plan Komisyonu’ndan geçmişti. Ardından ufak bir ertelemeden sonra tam anlamıyla 1 Mart’ta Meclis Genel Kurulu’nda EYT yasası kabul edildi. 


3 Mart 2023 tarihinde ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe kondu. EYT’nin tamamen yasalaşmasından sonra 25 sene görev yapan erkekler ile 20 yıl çalışan kadınlar içinde hizmet sürelerini 5000 – 5975 prim günüyle tamamlayan vatandaşlar EYT başvurusu için heyecanlandı. Vatandaşlar başvurulara başlarken “EYT başvurusu nereden yapılır? EYT başvurusu nasıl yapılır?” sorusunun da cevabını arıyorlar.  


EYT başvuruları nereden yapılır?  


EYT emeklilik başvurularını yapmak isteyen vatandaşlardan 1999 eylül öncesi sigortalı olanlar yasa sayesinde emeklilik hakkını elde edebilecekler. Resmi Gazete’de 3 Mart itibariyle EYT’nin yasalaşmasıyla artık emekliliklerini elde edecek olan, hizmet süresini tamamlanmış vatandaşlar başvurularını kolayca yapabilmektedir.  


Yetkililerin yaptığı açıklamalarda EYT yasası çerçevesindeki vatandaşlar hizmet süresi ile prim gün sayısı şartlarına uygunsa EYT emeklilik için e-devlet üzerinden müracaat edebilmektedir. E-devlet üzerinden EYT başvurusu yapılabileceği gibi direkt olarak SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) İl ve İlçe Müdürlükleri’nden de başvurular gerçekleştirilebilmektedir.  


E-devlet adresinden başvuracak olan vatandaşlar kendilerine ait T.C. kimlik numarası ve şifrelerini girerek başvuru yapabilmektedir. Giriş yaptıktan sonra sayfadaki arama kısmına EYT yazmanız yeterlidir. Gelir, Aylık, Ödenek Talep Belgesinin Verilmesi, seçeneğini seçtikten sonra sağ üst taraftan yeni başvuru kısmını seçerek adımları takip etmeniz gerekmektedir. 


Çalışanlar için EYT süreci nasıl olacak? 


Çalışan vatandaşlar için EYT sürecinde emekli olmak istiyorsa SGK Müdürlüğü’ne giderek “Emeklilik Hakkı Yazısı” alacak. SGK’dan alınacak bu yazının işverene teslim edilerek sürecin başlatılması gerekmektedir.  

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