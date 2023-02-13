EYT'liler nefesini tutmuştu! Cumhurbaşkanı onay verdi, az önce imza atıldı! İşte EYT'de ilk maaş tarihi. EYT son dakika gelişmeleri milyonlarca EYT'li tarafından yakından takip ediliyor. Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesinin geçtiğimiz hafta meclisten geçmesi bekleniyordu ancak Türkiye büyük bir felaket yaşadı. Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7.7 ve 7.6 şiddetindeki 2 deprem Türkiye yasa boğarken 7 günlük milli yas ilan edildi. Dolayısıyla EYT Yasası görüşmeleri de ertelenmek zorunda kaldı. Şimdi milyonlarca EYT'li EYT ne zaman çıkacak sorusunun yanıtını merak ediyor. Peki, EYT ne zaman TBMM’den geçecek? EYT'de ilk maaş tarihi ne zaman?

Emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi için milyonlarca kişinin bekleyişi devam ediyor. Aslında EYT yasası Geçtiğimiz günlerde meclise gelmişti. Fakat Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve 10 ili etkileyen ikiz depremler sonrasında 7 günlük milli yas ilan edilmesi ile birlikte EYT yasası da ertelendi. Şimdi milyonlarca EYT'li yasanın Meclis'ten geçeceği günü bekliyor. Peki, EYT ne zaman çıkacak? EYT son dakika gelişmeleri neler? EYT'liler ilk ödemelerini ne zaman alacak?

15 ŞUBAT'TAN SONRA TAMAMLANMASI BEKLENİYOR

EYT yasası uzun zamandan bu yana bekleniyordu. Nihayet yasanın ayrıntıları tamamlandı ve meclis komisyonundan geçti. Bu hafta EYT yasasının TBMM genel kuruluna gelmesi bekleniyordu ancak Kahramanmaraş'ta yaşanan deprem felaketi sonrasında bu süreç biraz daha uzadı. Gelen son bilgilere göre ise 15 Şubat'tan sonra EYT yasası TBMM genel kurulunda görüşülmeye başlanacak. Hemen ardından da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girecek.

BAŞVURULAR HIZLICA KABUL EDİLECEK

Afet nedeniyle ertelenmek zorunda kalan EYT yasasında 15 Şubat tarihinden itibaren başvuruların hızlı bir şekilde kabul edileceği tahmin ediliyor. Şubat ayının ikinci yarısında bu sürecin tamamlanması gündemde. Bu sebeple EYT ile emekli olmaya hazırlanan vatandaşların tüm evrakları hazırlayarak 15 Şubat tarihinden sonra ilgili sosyal güvenlik kurumları üzerinden ya da e-devlet aracılığı ile başvurularını yapmaları gerekiyor.

EYT'DE İLK MAAŞ NE ZAMAN ÖDENECEK?

Milyonlarca EYT'linin Merak ettiği diğer bir soru ise ilk maaşları ne zaman alacakları oldu. EYT'de ilk ödemelerinin Mart ayının ilk haftasından itibaren yapılacağı tahmin ediliyor. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan milyonlarca kişiyi kapsayan düzenleme ile ilk etapta emekli olması beklenen kişi sayısı 2 milyon 500 bine yakın oldu. Ancak Tabii ki daha sonradan getirilen kademeli prim şartı ile birlikte Bu sayı değişebilir.

EYT’LİLER MART AYINDA PROMOSYON BAŞVURUSU YAPABİLECEK

Diğer yandan EYT düzenlemesi ile emekli olan vatandaşları Mart ayında başka bir müjde daha bekliyor. emeklilik dilekçesi veren ve ilk maaşlarını Mart ayında alacak olan EYT'liler aynı zamanda emekli promosyon ödemesi için de başvuru yapabilecek. EYT'lilerin emekli promosyon ödemeleri de diğer Emeklilerle aynı şekilde olacak. ancak 2 milyon 500 bin kişinin daha emekli olacak olması ile birlikte bankaların promosyon tutarlarını Mart ayında güncellemesi bekleniyor.