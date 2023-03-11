EYT’liler için son dakika açıklaması geldi! SGK tarafından ödemelere dair açıklama yapıldı!

SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu), EYT’li Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı olan vatandaşlara açıklama gerçekleştirdi. Açıklama kapsamında Emeklilikte Yaşa Takılanlara dair yasanın 23 Mayıs 2022’den itibaren 3 seneden az hizmeti olan çalışan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur’a bağlı olanların EYT kapsamında olmadığı belirtildi.



SGK “...gerçeği yansıtmamaktadır”



Sosyal Güvenlik Kurumu EYT’lilere yönelik açıklamasında, “Bazı gazeteler ve sosyal medyada öne çıkan 23.05.2023 tarihinden itibaren 3 seneden az hizmeti olan Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çalışanları 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılardan olmadığı için EYT kapsamında değildir haberlerine yer verilmiştir. Resmi Gazete üzerinden yayımlanan kanun ile beraber 8 Eylül 1999 öncesi sigortalılar emekliliğe hak kazanmak için gereken şartları açıklanmıştır. 3 Mayıs 2002 tarihindeki hizmet süresi dikkate alınmadan bütün sigortalı emeklilikte yaş şartı kaldırılmıştır. Kamuoyundaki EYT düzenlemesi adı ile bilinen kanunda 23 Mayıs 2002 baz alınarak 3 seneden daha az hizmeti olanların mağdur edildiğine dair söylentiler gerçek değildir. Bahsedilen vatandaşlar düzenlemeye dahildir.” ifadelerine yer verildi.



SGK haberleri yalanladı



SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yaptığı açıklamalarda sosyal medya ve bazı gazetelerdeki haberlerin asılsız olduğuna vurgu yaptı. Yapılan haberlerdeki gibi 23 Mayıs 2002 tarihi baz alınarak 3 seneden az hizmeti olan Bağ-Kur ve Emekli Sandığı çerçevesindeki çalışanların 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi yapılanlarla aynı zamanda başlamalarına rağmen EYT dışında bırakıldığına dair haberlerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.



Resmi Gazete’de 3 Mart 2023 tarihinde yayımlanarak kabul edilen 7438 sayılı kanun çerçevesinde 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişliler emeklilik haklarını elde ettikleri için prim ödeme süresi ile hizmet senesi şartları korunmuş olmaktadır. Tüm sigortalıların hizmet süresine bakılmadan yaş şartı ortadan kaldırılmıştır.