EYT’liler İçin İlk Maaşı ne zaman alacak belli oldu

Yapılan bu düzenleme ile birlikte birçok emeklilikte yaşa takılan kişi maaşının alınacağı tarihi araştırıyor. Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenlemeyle birlikte milyonlarca kişi emekli olacak. Belirlenen şartları sağlayan vatandaşlar emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan bu düzenlemenin gerektirdiği şekilde başvuru yaparak emekli olabilecekler. Emekli olabilecek kişiler SGK üzerinden bu çıkarılacak düzenlemenin başvurusu için uygun şartları sağladığı durumda başvuruları kabul olup emekli olabilecekler. Bu şekilde emekli olan kişiler maaşlarını almaya başlayacak.

Emekli Yaşa takılanlar için yapılacak olan düzenleme resmen resmi gazete üzerinden yayınlandı ve bu yasa yürürlüğe girmiş Oldu. Emekliye işe takılanlar için yürürlüğe giren bu düzenleme için vatandaşların şartları sağlaması ve bu şartları sağladıktan sonra SGK üzerinden başvurularını yapmaları gerekmektedir. Başvuru yapan kişiler 4 a SSK üzerinden veya 4 b bağ kur emeklileri olmalarına göre vatandaşlara verilen tahsis numarasına göre maaşlarını almaya başlayacaklar. Bu tahsis numaraları vatandaşlara başvurularının yapıldığı zaman onaylandığı durumda verilecektir. Bu tahsis durumuna göre vatandaşlar maaşlarını alabilecek tarihi öğrenebilecekler. Bu başvuruları herhangi bir SGK üzerinden veya e devlet üzerinden de yapabilecek vatandaşlar. Başvuruların onaylanması durumunda tahsis numarası ile maaşlarını alabilecek tarihlerini sorgulayabilecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar İçin Tahsis Numarası Veriliyor! Tahsis Numarası Sorgulama Nedir?



Emeklilikte yaşa takılanlar için yapılan düzenleme ile birlikte birçok kişi emekli olacak. Bu emekli olacak kişiler belirlenen şartlar uyması durumunda başvuruları kabul edilecektir. Başvurusu kabul eden kişiler emekli maaşlarını almaya hak kazanacaklar. Bu düzenlemeyle birlikte şimdi de vatandaşlar bu emekli maaşlarını ne zaman alacaklarını bu tarihin ne zaman olduğunu merak ediyor. Başvurular için SGK veya e devlet üzerinden başvuru yapacak kişiler başvurunun hemen ardından vatandaşlara bir tahsis numarası verilecektir. Bu tahsis numarası ile Birlikte vatandaşlar ilk maaşlarını ne zaman yatırılacağını öğrenebilecek.



Bunun için emekli yaşa takılan kişilerin bir an önce gidip başvuru yapmaları gerekmektedir. Başvurusunun mart ayı içinde gerçekleştiren vatandaşların ilk maaşlarını Nisan ayı içerisinde alacaklar. Başvuru yapacak vatandaşlar başvuru gerçekleştiren memurlar tarafından bu kişilere bir tahsis numarası verilecektir. tahsis numarası ile Birlikte bu vatandaşlar tahsisli uygulaması üzerinden tahsis numarasını girerek başvuru tarihinden itibaren ilk maaşlarını ne zaman alabileceklerini öğrenebilecekler. SGK üzerinden başvuru yapan kişilerin başvuruları çok kısa bir süre içerisinde sonuçlanacaktır. Emekliliğini yaş problemi yüzünden gerçekleştiremeyen vatandaşlar için yapılan bu düzenleme sayesinde milyonlarca vatandaş emeklilik için başvuru yapabilme fırsatına sahip olacak. Başvuru sayısının bu kadar fazla olması sonuçların gecikmesine neden olacaktır. Başvuru yapan herkesin olumlu sonuçlanması durumunda 1 Nisan itibari ile vatandaşlara toplu bir şekilde ilk emekli maaşları ödenecektir. Bu şekilde hiçbir vatandaşın kayıp yaşamaması sağlanacaktır.



Tahsis Numarası İle Nasıl Tarih Belirleniyor? Tahsis Numarası Sorgulama Nasıl Yapılıyor?



Emeklilikte yaş problemi yaşayan vatandaşlar başvuru Yaptıkları zaman tahsis numarasına sahip olabilecek. Bu tahsis numarasına göre maaşlarını ne zaman alabilecekleri belli olacaktır. Başvuru yapan kişilere verilen tahsis numarasının son rakamına göre emekli maaşlarının ödeneceği gün belirlenmektedir. Örneğin tahsis numarası son rakamı 9 olan bir kişiye ilk emekli maaşı her ayın 17’sinde hesabına yatırılacaktır. Bu belirlenen gün 4A SSK emeklisi ve 4B bağ kur emeklisi olmasına göre değişiklik gösterecektir