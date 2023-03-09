EYT'liler dikkat! Son 30 gün detayı önemli, 3 bin 753 TL'lik uyarı yapıldı

EYT yasasının TBMM'de kabul edilmesi ve resmi gazetede yayınlanması ile birlikte başvuru telaşı başladı. EYT'liler erken saatlerden itibaren sosyal güvenlik kurumuna giderek başvuru yoğunluğu oluşturuyor. Uzmanlar ise EYT'lilerin aklına takılan sorulara tek tek yanıt veriyor. Özellikle EYT'liler Emekli olduktan sonra çalışmak isterse dikkat etmeleri gereken bazı detaylar var. Peki emeklilik dilekçesi verirken EYT'lilerin dikkat etmesi gerekenler neler?

Deprem felaketini nedeniyle kısa süreli bir gecikme sonrası EYT ile ilgili kanun 3 Mart 2023 tarihli Resmi gazetede yayınlandı ve yürürlüğe girdi. EYT'liler için başvurular SGK merkezlerinden ve e-devlet üzerinden başladı. Birçok EYT'li hata yapmamak için başvuru adresi olarak SGK merkezlerini tercih ediyor. Hem iş verenler hem de çalışanlar bu süreçte bazı konularda tereddütte kalıyor. Uzmanlar ise EYT'lilerin aklındaki o sorulara tek tek cevap verdi. Emekli maaşı ne zaman bağlanacak? EYT'lilerin emekli olabilir yazısı alması zorunlu mu? Emeklilikten sonra çalışacak EYT'lilerin başvuruda ne yapması gerekiyor? 5 puanlık prim indirimi nedir? Bu soruların yanıtı haberimizde…

EYT'LİLERİ MAAŞINI NE ZAMAN ALACAK?

3 Mart tarihli Resmi gazetede yayınlanan karara göre 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişi olan ve yaş şartı dışında emeklilik koşullarını yerine getirenler yasadan faydalanarak emekli olabiliyor. Emeklilik dilekçesi vermeye başlayan EYT'liler emeklilik tarihini de araştırmaya başladı. Özellikle EYT'de ilk maaş tarihi merak konusu oldu. Uzmanlar, 31 Mart'a kadar dilekçe vermiş olan EYT'lilerin 1 Nisan'dan itibaren emekli maaşı almaya hak kazanacağını duyurdu. Her ne kadar başvuru yoğunluğu olsa da Prosedür gereği EYT nisan ayında Maaş almaya başlayacak. Nisan ayında maaşlarını alamayan EYT'lileri ise bir sonraki ayda çifte Maaş alabilecek.

EYT'LİLER İÇİN EMEKLİ OLABİLİR YAZISI ZORUNLU MU?

Çalışır durumda olan EYT'liler bu Kıdem tazminatı alarak işlerinden istifa edebiliyor. Daha önceki sistemde işçilerin SGK'ya giderek emekli olabilir yazısı almaları gerekiyordu. EYT'liler de emekli olabilir yazısı zorunlu mu sorusuna yanıt aramaya başladı. SGK'dan yapılan açıklamaya göre yaşanan yoğunluk nedeniyle bu yazıya gerek olmadığı bildirildi. Emekli olmak isteyen EYT'liler e-devlet üzerinden SGK tescil ve hizmet dökümü Sosyal Güvenlik kayıt belgesi ve çalışma hayatım hizmetlerinden sorgulama yapabilecek.

5 PUANLIK İNDİRİM İÇİN SON 30 GÜN

Erken emekli olacak olan EYT'lilerin büyük çoğunluğu Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmak istiyor. Uzman isimler EYT'lilerin Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde 30 gün içinde çalışmaya başlaması durumunda sosyal güvenlik destek priminde 5 puanlık indirim yapılacağı konusunda uyarıyor. 5 puanlık indirim işçinin brüt ücreti üzerinden uygulanacak yani asgari ücret üzerinden uygulanacak olan prim 500.40 TL olurken tavandan bildirim yapılan işçi için prim 3.753 TL'ye anlamına geliyor. O sebeple 30 gün içinde İşe başlama konusuna dikkat etmek gerekiyor.