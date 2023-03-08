GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı

Emekliye yüzde 30 zam müjdesi geldi. Hem eski emekliler hem de EYT’liler zam alabilecek. Kapı aralandı, tarih belli oldu.

EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı

Emekliler ve EYT’liler müjde. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ek zam için tarih verdi. Hem eski emekliler hem de EYT’liler alabilecek. Yüzde 30 emekli zammı geliyor. TÜİK enflasyon verileri doğrultusunda kapı aralandı. Peki emekliye ek zam ne zaman yapılacak. Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekliye ek zam son dakika gelişmeleri…

Emekliler, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa maaş zammı alıyor. Bu yıl emekli maaş zammı Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 olarak gerçekleşti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdi her ayın 3’ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında. Şu ana kadar 2 aylık veri belli oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2 aylık verilerin ardından Temmuz emekli zammı oranlarını değerlendirdi. Peki Temmuz’da SGK ve Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT’lilerin zam oranı ne kadar olacak? İşte Temmuz emekli zam oranları…

OCAK AYINDA YÜZDE 30 ZAM GELMİŞTİ

SSK, BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaş Ocak ayında zam almıştı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 17 olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının yüzde 30 olacağını duyurmuştu. İlk etapta verilen bu zam oranı memur ve emekliyi memnun etti ancak enflasyon rakamlarının hala düşmemesi, başta temel gıda ürünleri olmak üzere bir çok ürüne zam gelmesi ne yazık ki emekli ve memur maaşlarına yapılan zammı eritti.

TEMMUZ’DA YÜZDE 30 ZAM DAHA GELEBİLİR

Emekliler için şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı büyük önem taşıyor. EYT’li olanların da emekli olacak olması ile birlikte bu zamlar daha da önemli hale geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon oranları üzerinden Temmuz ayında olası emekli zam oranlarını değerlendirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun:

"Gündem çok yoğun ancak küçük bir bilgi vereyim; TÜİK Ocak ayı enflasyonu %6.65, Şubat ayı %3.15 bu durumda enflasyon bu oranlarda devam ederse 1 Temmuz’da memur ve emeklilere EYT’lilere ortalama %30 zam(enflasyon farkı) verilir…" dedi.

ÇOK OKUNAN HABERLER
Ek zam belli oldu! Hem asgari ücretli hem emekli sevinçten çıldıracak Ek zam belli oldu! Hem asgari ücretli hem emekli sevinçten çıldıracak
Memur ve emekli zam oranları netleşti! En düşük emekli maaşı 8 bin 517 TL olacak Memur ve emekli zam oranları netleşti! En düşük emekli maaşı 8 bin 517 TL olacak
TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım TC kimlik NO ile hemen kontrol edin! Her haneye devletten 1100 TL nakit yardım
Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı
8-9-10 Mart’ta ödenecek! Aile Bakanlığından flaş aile yardımı duyurusu yapıldı 8-9-10 Mart’ta ödenecek! Aile Bakanlığından flaş aile yardımı duyurusu yapıldı
Asgari ücretliye tek şartla nakit destek! 8008 TL almak için 30 gün başvuru süresi var Asgari ücretliye tek şartla nakit destek! 8008 TL almak için 30 gün başvuru süresi var
SON HABERLER
EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı
Ziraat, Vakıf, Halkbank güç birliği yaptı! 0.49-0.59-0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuluyor Ziraat, Vakıf, Halkbank güç birliği yaptı! 0.49-0.59-0.77 faiz oranı ile ihtiyaç kredisi sunuluyor
Elinde 1 Dolar bile olan baksın! 40 TL olacak, sakın ola satayım demeyin Elinde 1 Dolar bile olan baksın! 40 TL olacak, sakın ola satayım demeyin
Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı Ankara kulisleri çalkalanıyor! Emekliye çifte zam tarihi açıklandı, geri sayım başladı
Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı Güneri Cıvaoğlu: Masanın dağılması fragmandı
Engin Ardıç: Gelemezler gelememekte olanlar Engin Ardıç: Gelemezler gelememekte olanlar
Talat Atilla: O akşam Saadet Partisi Merkezi'nde Erdoğan konuşmaya başlayınca televizyonları kapattılar! Talat Atilla: O akşam Saadet Partisi Merkezi'nde Erdoğan konuşmaya başlayınca televizyonları kapattılar!
Erdoğan Aktaş: Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir Erdoğan Aktaş: Muharrem İnce de CHP listelerinden milletvekili olabilir