EYT'li ve eski emekliye zam müjdesi! Yüzde 30 emekli zammı için kapı aralandı

Emekliler ve EYT’liler müjde. SGK uzmanı Özgür Erdursun, ek zam için tarih verdi. Hem eski emekliler hem de EYT’liler alabilecek. Yüzde 30 emekli zammı geliyor. TÜİK enflasyon verileri doğrultusunda kapı aralandı. Peki emekliye ek zam ne zaman yapılacak. Temmuz emekli zammı ne kadar olacak? İşte emekliye ek zam son dakika gelişmeleri…

Emekliler, TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verileri doğrultusunda her yıl Ocak ve Temmuz aylarında olmak üzere yılda iki defa maaş zammı alıyor. Bu yıl emekli maaş zammı Ocak ayında refah payı ile yüzde 30 olarak gerçekleşti. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı şimdi her ayın 3’ünde TÜİK tarafından açıklanan enflasyon rakamlarında. Şu ana kadar 2 aylık veri belli oldu. SGK uzmanı Özgür Erdursun, 2 aylık verilerin ardından Temmuz emekli zammı oranlarını değerlendirdi. Peki Temmuz’da SGK ve Bağ-Kur, memur emeklisi ve EYT’lilerin zam oranı ne kadar olacak? İşte Temmuz emekli zam oranları…

OCAK AYINDA YÜZDE 30 ZAM GELMİŞTİ

SSK, BAĞ-KUR memur emeklisi vatandaş Ocak ayında zam almıştı. TÜİK tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon yüzde 17 olsa da Cumhurbaşkanı Erdoğan, refah payı ile birlikte memur ve emekli maaşlarına yapılacak olan zam oranının yüzde 30 olacağını duyurmuştu. İlk etapta verilen bu zam oranı memur ve emekliyi memnun etti ancak enflasyon rakamlarının hala düşmemesi, başta temel gıda ürünleri olmak üzere bir çok ürüne zam gelmesi ne yazık ki emekli ve memur maaşlarına yapılan zammı eritti.

TEMMUZ’DA YÜZDE 30 ZAM DAHA GELEBİLİR

Emekliler için şimdi Temmuz ayında yapılacak olan maaş zammı büyük önem taşıyor. EYT’li olanların da emekli olacak olması ile birlikte bu zamlar daha da önemli hale geldi. SGK uzmanı Özgür Erdursun, TÜİK tarafından açıklanan 2 aylık enflasyon oranları üzerinden Temmuz ayında olası emekli zam oranlarını değerlendirdi. Twitter üzerinden açıklama yapan SGK uzmanı Özgür Erdursun:

"Gündem çok yoğun ancak küçük bir bilgi vereyim; TÜİK Ocak ayı enflasyonu %6.65, Şubat ayı %3.15 bu durumda enflasyon bu oranlarda devam ederse 1 Temmuz’da memur ve emeklilere EYT’lilere ortalama %30 zam(enflasyon farkı) verilir…" dedi.