EYT’li olmayanlar için emeklilik formülü! 4 sene erkene emeklilik mümkün!

EYT’nin dünkü Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşmış olmasından milyonlarca emeklilik hayali kuran vatandaş memnun. Ancak EYT herkes için tutmayınca üzülen de çok oldu. Şimdi üzülenler için güzel bir haber söz konusu. EYT olmadan da erken emeklilik mümkün. Peki, nasıl erken emekli olunur? İşte erken emeklilik detayları...



Vatandaşların yıllarca çalıştan sonra erken emekli olma hayali daima var. Senelerce stres altında ve hayatın yoğun temposu içinde çalışan milyonlarca vatandaş erkenden emekli olmak ister. Bunun için tabi bazı koşulların oluşmuş olması gerekiyor. Yaş, prim gün sayısı, sigorta girişi tarihi, çalışma yılı gibi bazı durum var. EYT’liler sonunda istediğini almışken, diğer erken olmak isteyen vatandaşlar için de 4 sene erken emekli olabilmek söz konusu.



Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili teklif kabul ederek 3 Mart 2023 itibariyle yasalaştı. Ancak bu teklif için 8 Eylül 1999 öncesinden sigortalı olanlar söz konusuydu. EYT ile emekli olamayan 2000 ve sonrası sigortalılar için erken emekli olma şansı var mı?



EYT’li olmayanlar için emeklilik



SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) yasalarında da EYT’nin yasalaşmasıyla birlikte birtakım değişiklikler meydana geldi. Bazı emeklilik şartlarında düzenlemeler oldu. 8 Eylül 1999 öncesinde işe başlayan ve sigorta girişini yaptıranlar EYT’li, yani Emeklilikte Yaşa Takılanlar olarak anılıyordu.



Şimdi ise 2 ila 6 sene EYT’li olmadan erken emekli olabilmek mümkün olacak. Peki, erken emeklilik nasıl sağlanacak? İşte detaylar...



EYT olmadan nasıl emekli olunur?



Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan EYT’den yararlanamayan 2000 ve sonrası çalışanlar için erken emeklilik hakkı elde edilebilir.



Kimler erken emekli olabilir?



Erken emekli olmak için bazı yasalardan faydalanılabilmektedir. Bazı meslek gruplarında daha çok yıpranma payı olduğu için, ağır bir meslekte çalışanlar 60 ila 90 gü fazla prim alabiliyorlar. Peki, erken emekli olabilen meslek hangileri?



Yıpranma payı 90 gün olan meslekler hangileri?



Basın ve gazetecilik görevlerinde çalışanlar

Asit imalatı fabrikaları ve atölyeleri

Cıva üretim işlerinde çalışanlar

Ceza İnfaz Kurumu çalışanları

Emniyet, MİT, polis

Cumhurbaşkanlığında görevli yardımcılar ve bakanlar

Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri

Radyoaktif işlerde hizmet verenler

TRT haber hizmetinde çalışanlar

Türk Silahlı Kuvvetleri personelleri



Yıpranma payı 60 ila 90 gün olan meslekler hangileri?



Su altında çalışmayı gerektiren işlerde çalışanlar

Arsenik ve kurşun işlerinde çalışan vatandaşlar



Yıpranma payı 60 gün olan meslekler hangileri?



Diş doktorları, eczacılar, ebeler, doktorlar, hasta bakıcılar, hemşireler

Cam atölyesi ve fabrikalarında görevli olanlar

Çimento, kok, döküm ve alüminyum fabrikalarında işçilik yapanlar

Termik santral görevlileri

Toplum sağlığı teknisyeni olarak çalışan kişiler

Ihtiyat pilotları ile yangın ve itfaiye söndürme görevlileri



Askerlik ve doğum borçlanması ile erken emeklilik nasıl olur?



Kadınlarda her bir çocuk için 2 sene, 3 çocuk için 6 sene olmak üzere doğum borçlanması ile erken emeklilik hakkı vardır. Erkekler de ise askerlik borçlanmasıyla 2 sene erken emeklilik hakkı bulunmaktadır. Engelli çocuğu olan annelerin ise 10 yıl sonrasında erken emekli olma hakkı bulunmaktadır.



Malulen erken emeklilik



Eğer iş gücünüzü yüzde 60 oranında kaybettiyseniz ya da buna teşkil eden bir rahatsızlığınız varsa malulen emekli olmak mümkündür.