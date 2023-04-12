EYT’li Olmayana Fırsat Doğdu! 15 Yıla Kadar Erken Emeklilik 2000 Sonrasına

EYT’nin ardından kapsama alınmayan milyonlarca vatandaş erken emeklilik yollarını araştırmaya başladı. Sigortanın başlangıç yılı, sigorta olunan süre, cinsiyet, prim gün sayısı ve yaş gibi farktörler emeklilik süresinde bakılması gereken etkenlerdendir. Bunlardaki bir fark dahi emekli olunmasının önüne geçmektedir. Ancak vatandaşların erken emekli olmak istiyorlarsa bilmesi gereken bir ayrıntı bulunmaktadır. Bu ayrıntıyı kullanarak 5 ila 8 sene önce emeklilik olasıdır. Peki, kimler erken emeklilik formülünden yararlanabilir? İşte erken emeklilik hakkında o detaylar haberimizde...



İşe başlayan insanlar bir süre sonra emeklilik zamanlarını hesaplamaya çalışmaktadır. Standart bazı şartlar emeklilik için söz konusu olsa da ülkemizde bazı durumlarda erken emeklilik mümkündür. Peki, 2023 yılında erken emeklilik nasıl mümkün olur?



BAĞ-KUR’LU İÇİN PRİM DÜZENLEMESİ



EYT’den sonra milyonlarca vatandaş sevinçle doldu ve ardından bir düzenleme için daha Meclis çalışmalara başladı. Bu da Bağ-Kur’lu vatandaşlar için prim gün sayısının SSK ve Emekli Sandığı ile eşitlenmesine dair düzenleme.



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, yaptığı görüşmelerin ardından son olarak SSK formülünün uygulanmasına ilişkin bir açıklamada bulunmuştu. Şu an SSK’lı bir çalışanın emeklilik için 7200 günü doldurması şartı devam etmektedir. Esnaf, yani Bağ-Kur’lu için bu hala 9000 gündür.



Bu düzenlemenin hayata geçirilmesi halinde ise Bağ-Kur’lu vatandaşlar da SSK’lılar gibi 7200 günde emeklilik hakkı elde edebilecektir. Bu da 1800 gün prim günü, yani tam 5 sene daha erken emekli olma hakkını sağlayacaktır.



5400 GÜNDE DEĞİŞİKLİK OLACAK MI?



Bu düzenlemenin görüşülmesinin ardından 5400 gün gündeme geldi ve kısmi emeklilik için de indirimi uyarlanıp uyarlanmayacağı merak edildi.

Kısmi emeklilik prim gün sayısı SSK’lı çalışan için sigorta tarihinin başlama zamanına göre değişiklik göstermektedir. Örneğin 8 Eylül 1999 öncesi için kısmi emeklilik prim gün sayısı 3600 gündür. Ancak bu tarihten sonra başlayanlar için ise 4500 güne çıkmaktadır.



3.5 YIL ŞARTI KALKABİLİR



Düzenleme yürürlüğe girer ve prim gün şartlarında eşitleme sağlanırsa eğer, 3,5 sene kuralı da kaldırılacak. 1 Ekim 2008 tarihinden önce işe girişi gözükenler için emekliliklerini son 3,5 seneki çalışmaları belirlemektedir.