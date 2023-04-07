EYT’li maaşı eylüle sarkmıyor, maaşlar yatıyor! EYT’linin Temmuz zammıysa bir başka oluyor!

EYT’nin yasalaşması ile birlikte milyonlarca EYT’li maaşlarını bir an önce almak istiyor. İlk maaşların Eylül ayına kadar sarkabileceği söylenmişti. Ancak başvurusunu Mart ayında tamamlayan EYT’linin endişe etmesine gerek yok. Nisan 1’inden itibaren maaşı geçerli sayılacak ve farkı da yatırılacak. Diğer yandan hem EYT’liler için hem emekli güvenlik korucuları ile gaziler için güzel haberler de var. İişte haberin detayları...



Türkiye’deki milyonlarca emeklinin, EYT’linin, emekli güvenlik korucularının, gazilerini güzel bir haber daha karşılıyor. En az emekli maaşı olan 7 bin 500 TL’den sonra güvenlik korucularının 7 bin 500 TL’ye çıkarılan maaş farklıları ve muharip gazilerin asgari ücrete eşitlenen maaş farkları hesabı netleştiriliyor.



MAAŞ ÖDEMELERİ NE ZAMAN YAPILIYOR?



EYT çerçevesinde emeklilik hakkı kazanan ve aylıkları bağlanacak olan vatandaşların fark ödemeleri de gerçekleştiriliyor. 1 – 17 Nisan aralığında SSK’lı, 25 Nisan’a kadar da Bağ-kur’lu oluşan maaş farklarını alıyor. Diğer taraftan milli gelir artışı ve Temmuz zammı emekli olacakların aylığında kendini gösterecek.



GEÇİKEN FARK YATIYOR



EYT kapsamında emekli olan ve ilk maaşlarının bağlanmasının Eylül 2023’e kadar vakit alacağı söylenen vatandaşlar için böyle bir konunun söz konusu olmadığı ortaya çıktı. Emekli maaşını almak için Mart ayında müracaat eden vatandaşlar 1 Nisan ayından itibaren geçerli olarak oluşan maaş farkını almaya başladı.



SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) tarafından 1.6 milyonu geçen emeklilik bekleyen vatandaşın maaş işlemleri halledilecek. İşlemleri neticelendirilenlerin maaşları hesaplarına iletilmeye başladı. Ayrıca işlemleri sonuçlananlara biriken ödemeleri de aktarılıyor.



8.847 TL MUHARİP GAZİLERİN HESABINA



Kıbrıs Barış Harekatı ve Kore Savaşı’nda İstiklal Madalyası almış olan gazilerin ise asgari ücrete arttırılan maaşlarının tümü ve güvenlik korucuların en az emekli maaşına eşitlenen aylıkları da bugün yatacak.



Tüm gazilere, dul eşe de maaşlar yükseltildi. Bu çerçevede gaziler 1 Nisan’dan itibaren geçerli olarak 8 bin 847 TL, dul eşler ise 6 bin 635 TL alacak.



EYT TEMMUZ ZAMMI



EYT’li vatandaşların zamdan önce başvurusu yapması ya da sonrası fark etmeden maaşları zamlı olarak hesaplanacak. Çalışma süresi biten ve primi de dolduranlar başvuru yapabilecek.



Memur olup da Temmuz’dan önce veya sonra emekli olsalar dahi aktif çalışanların maaş zammına bağlı olarak Temmuz zammını alabilecekler. Ayrıca 15 Haziran sonrasında emeklilik başvurusu yapan memurlar, maaşlarını Temmuz emekli memur zammına göre alabilecekler.