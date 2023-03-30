EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı

Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan birisi EYT olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili teklifin yasalaşmasının ardından ilk maaş konusu hakkında konuşulan bazı detaylar mevcut. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalarında dikkat çekici noktalara değindi. Özgür Erdursun, sosyal medya paylaşımında belirttiği açıklamaları ile EYT’lilerin ilk maaşlarına dair tarih verdi. Erdursun’un gelen son dakika açıklamalar EYT’lilerin canını sıktı.

Erdursun’un açıklamaları doğrultusunda EYT’liler ilk maaşlarını 8 – 10 ay sonra alabilir. Bu sürecin uzun olacağını belirten Erdursun, ek olarak emekli aylığı ve asgari ücret zammına dair konuşurken açlık sınırına da değindi. Peki, açlık sınırı ne kadar? Emekli ve asgari ücret zammı yapılmayacak mı? İşte SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan açıklamalar...

EYT’li emeklilik süreci

SGK Uzmanı Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların Mart ayında başvuru yapıp Nisan’da hesaplamalarının yapılacağını söyledi. Ancak sürecin 8 ila 10 ay kadar sürebileceğini belirtti. Bu durumda emeklilik için Mart ayında başvuru yapan EYT’li, ilk maaşını ancak 8 – 10 ay kadar sonra çekebilecek.

Emeklilere ve asgari ücrete zam olmayacak mı?

Dikkat çekici açıklamalarında Erdursun, asgari ücret ile emekli maaşına zam gelmeyeceğini söyledi. 1 Temmuz tarihinde asgari ücrete zam yapılacağı belirtildi, ancak ondan önce beklemediğini belirtti. Ek olarak emeklilerin de 7 bin 500 TL’den fazla alanlarına zam gelmeyeceğini söyledi.

Açlık sınırı ve yoksulluk sınırına değindi

Erdursun, ayrıca açıklamalarında açlık sınırının 9 bin 591 TL olduğunu ve yoksulluk sınırının ise 21 bin 241 TL olduğunu söyleyerek ülkede milyonlarca vatandaşın yoksulluk içinde olduğunu ifade etti.



EYT aylıkları



Açıklamalarında Erdursun, EYT’lilerin Mart ayında başvuru yapması halinde maaşlarının Nisan’da hesap edileceğini, fakat süreç uzun olduğu için birikmiş toplu emekli maaşını alma sürecinin uzun olduğunu söyledi.