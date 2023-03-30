GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı

EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı. İşte EYT ilk maaşa dair SGK uzmanı açıklamasının detayları...

EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı

Son zamanlarda en çok tartışılan konulardan birisi EYT olmaya devam ediyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili teklifin yasalaşmasının ardından ilk maaş konusu hakkında konuşulan bazı detaylar mevcut. SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili açıklamalarında dikkat çekici noktalara değindi. Özgür Erdursun, sosyal medya paylaşımında belirttiği açıklamaları ile EYT’lilerin ilk maaşlarına dair tarih verdi. Erdursun’un gelen son dakika açıklamalar EYT’lilerin canını sıktı. 

Erdursun’un açıklamaları doğrultusunda EYT’liler ilk maaşlarını 8 – 10 ay sonra alabilir. Bu sürecin uzun olacağını belirten Erdursun, ek olarak emekli aylığı ve asgari ücret zammına dair konuşurken açlık sınırına da değindi. Peki, açlık sınırı ne kadar? Emekli ve asgari ücret zammı yapılmayacak mı? İşte SGK Uzmanı Özgür Erdursun’dan açıklamalar... 

EYT’li emeklilik süreci 

SGK Uzmanı Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılan vatandaşların Mart ayında başvuru yapıp Nisan’da hesaplamalarının yapılacağını söyledi. Ancak sürecin 8 ila 10 ay kadar sürebileceğini belirtti. Bu durumda emeklilik için Mart ayında başvuru yapan EYT’li, ilk maaşını ancak 8 – 10 ay kadar sonra çekebilecek. 

Emeklilere ve asgari ücrete zam olmayacak mı? 

Dikkat çekici açıklamalarında Erdursun, asgari ücret ile emekli maaşına zam gelmeyeceğini söyledi. 1 Temmuz tarihinde asgari ücrete zam yapılacağı belirtildi, ancak ondan önce beklemediğini belirtti. Ek olarak emeklilerin de 7 bin 500 TL’den fazla alanlarına zam gelmeyeceğini söyledi.  

Açlık sınırı ve yoksulluk sınırına değindi 

Erdursun, ayrıca açıklamalarında açlık sınırının 9 bin 591 TL olduğunu ve yoksulluk sınırının ise 21 bin 241 TL olduğunu söyleyerek ülkede milyonlarca vatandaşın yoksulluk içinde olduğunu ifade etti. 


EYT aylıkları  


Açıklamalarında Erdursun, EYT’lilerin Mart ayında başvuru yapması halinde maaşlarının Nisan’da hesap edileceğini, fakat süreç uzun olduğu için birikmiş toplu emekli maaşını alma sürecinin uzun olduğunu söyledi.  

ÇOK OKUNAN HABERLER
7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu 7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu
2000 TL ödeme başvuranlara T.C. kimlik numarasına göre yatıyor! Sosyal yardım ödemeleri sürüyor! 2000 TL ödeme başvuranlara T.C. kimlik numarasına göre yatıyor! Sosyal yardım ödemeleri sürüyor!
Cumhurbaşkanından asgari ücretliye müjde! Asgari ücrete ara zam tarihini canlı yayında açıkladı Cumhurbaşkanından asgari ücretliye müjde! Asgari ücrete ara zam tarihini canlı yayında açıkladı
ING'den emekliye jest! Ek ödeme 10 bin TL'ye yükseldi ING'den emekliye jest! Ek ödeme 10 bin TL'ye yükseldi
İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL’yi alıyor! İhtiyacı olup da başvuran alacak! O şartı taşıyanlar 1400 TL’yi alıyor!
2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi 2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi
SON HABERLER
EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı EYT’li gol yedi! İlk maaşlara dair SGK uzmanı açıklamasında tek tek anlattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16.500 TL yatacak! Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan geçti! Sigortalılara 16.500 TL yatacak!
2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi 2000-2002-2008 sigorta girişi olanlara sevindirici haber! Erken emeklilik bileti kesildi
Bir LPG eksikti! Dolar şoku LPG’yi de vurdu, zam yolda! Bir LPG eksikti! Dolar şoku LPG’yi de vurdu, zam yolda!
7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu 7500 TL'nin üstünde maaş alan emekliye zam müjdesi! Bakan Bilgin az önce emekli zammını duyurdu
TC kimlik numarasına göre ödeme yapılıyor! PTT’den kişi başı en az 2.059 TL yardım parası TC kimlik numarasına göre ödeme yapılıyor! PTT’den kişi başı en az 2.059 TL yardım parası
Ziraat Bankası müşterileri o açıklamayı okumalı! Paralar siliniyor! Ziraat Bankası müşterileri o açıklamayı okumalı! Paralar siliniyor!
Son günler! Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sonra bitecek, bu fiyata kapanın elinde kalır Son günler! Ayçiçek yağı indirimi 3 gün sonra bitecek, bu fiyata kapanın elinde kalır