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EYT'li eski emekli fark etmiyor! Bakanlık az önce açıkladı, o tarihte en az 9500 TL ödeme emeklinin hesabında

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı son dakika açıklaması geldi. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren haber verildi. EYT'li ve eski emekli fark etmiyor. O tarihte en az 9.500 TL ödeme emeklinin hesabında.

EYT'li eski emekli fark etmiyor! Bakanlık az önce açıkladı, o tarihte en az 9500 TL ödeme emeklinin hesabında

Son dakika… SSK BAĞ-KUR memur emeklisi ve EYT'liler yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde maaşlarının ne zaman yatacağını merak ediyordu. Hem zamlı maaşlar hem de zamlı bayram ikramiyesi emekliler tarafından büyük bir merak ve heyecanla bekleniyordu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek açıklamayı Az önce yaptı. Emekli nisan ayı maaş ve ikramiye tarihleri bu açıklama ile belli oldu. EYT'li ve eski emekli fark etmiyor. Tüm emekliler bayram ikramiyelerini o tarihte alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklaması ile en düşük emekli maaşı 7500 TL'ye çıkmış ve hemen ardından da bayram ikramiyesinin 2.000 TL'ye yükseldiği bildirilmişti. Hem zamlı bayram ikramiyesi hem de Zamlı emekli maaşları için gün Sayan milyonlarca emekliye Müjdeli Haber Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından geldi. Emekli maaşlarına yapılan zam ve bayram ikramiyesi sonrası nisan ayı emekli maaş ödemelerinin ne zaman olacağı merak ediliyordu. Resmi açıklama bakanlıktan yapıldı. Milyonlarca emekli ve EYT'li o tarihte Bayram ikramiyesine kavuşacak. Peki, emekli bayram ikramiyesi ne zaman ödenecek? Zamlı emekli maaşları ne zaman hesaplara yatacak?

ÇALIŞMA BAKANLIĞI ÖDEME TAKVİMİNİ RESMEN AÇIKLADI

Milyonlarca emeklinin beklediği emekli maaşı ve ikramiye ödemelerinin tarihleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından resmen açıklandı. Bakanlıktan yapılan son dakika açıklamasında hem Zamlı emekli maaşı ödemelerinin hem de Ramazan Bayramı ikramiyelerinin Ramazan Bayramı öncesinde emeklinin hesaplarına yatırılacağını duyurdu. Eski emekliler ve EYT'liler ödemelerden erken yararlanacak.

EMEKLİ BAYRAM İKRAMİYESİ VE ZAMLI MAAŞ ÖDEME TARİHLERİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada tahsis noya göre emeklilere bayram ikramiyesi ve zamlı maaşı ödeme tarihleri tek tek ilan edildi. Yapılan açıklamaya göre emekliler nisan ayında şu tarihlerde bayram ikramiyesi ve maaş ödemesi alacak:

Ödeme günü 17, 18, 19, 20 olanların 14 Nisan tarihinde,

Ödeme günü 21, 22, 23 olanların 15 Nisan tarihinde,

Ödeme günü 24, 25, 26 olanların 16 Nisan tarihinde yapılacak.

Emekli sandığı kapsamında maaş alan emeklilerin Bayram ikramiyeleri ise 19 Nisan tarihlerinde hesaba geçecek. Diğer yandan nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT'liler de yukarıda belirtilen tarihlerde ikramiye ve maaş ödemelerini almış olacak.

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