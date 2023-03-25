EYT’li emekli ihya olacak! Emekli maaş promosyonu 15.000 TL'ye yükseldi

EYT’liler müjdeli haber verildi. önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2000 TL'lik maaş zammı müjdesini verdi ardından da bankalardan peş peşe promosyon zammı haberleri geldi. EYT’liler ilk maaşlarında kazanmaya başlayacak. Nisan ayında ilk maaşlarını alacak olan EYT emeklisi için büyük bombalar peş peşe patlıyor. Tam 15.000 TL promosyon nefes kesecek.

Milyonlarca emekli için 2017 yılından bu yana ödenen banka promosyonları artık yeni bir kazanç haline dönüştü. zaten günümüzde zorlaşan hayat şartları nedeniyle zor günler geçiren emekliler bankalardan promosyon artışı bekliyor. Ve beklenen artış Nihayet gerçekleşti. özellikle EYT’lilerin emekli olmasıyla beraber bankalar promosyon miktarlarını arşa çıkardı. Nisan ayından itibaren öyle ödemeler geliyor ki emekliler 4 köşe olacak. EYT’li emekliye çifte bombada geliyor. Hatta bayram ikramiyesi ile nisan ayında EYT’linin kazancı 3'e katlanacak.

EMEKLİ PROMOSYONLARI 15.000 TL'YE ÇIKIYOR

Milyonlarca emeklinin gözü kulağı bankaların promosyon zammı açıklamasına çevrilmiş durumda. Özellikle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en düşük emekli maaşına yaptığı 2.000 TL'lik zam sonrasında promosyonda yaşanacak artış daha da önemli hale geldi. Üstelik Nisan ayından itibaren EYT kapsamında emekli olanlar da Maaş almaya başlayacak. Emekli sayısının artması ile birlikte bankalarında kesenin ağzını açması bekleniyor. Bu sebeple milyonlarca emekli vatandaş bankalardan gelecek açıklamaları dört gözle bekliyor.

EYT ile emekli olan vatandaşların sayısı 2 milyon 250 bini bulacak. bu durumda da bankaların ciddi bir miktarda promosyon artışı yapacağı tahmin ediliyor. Nisan ayından itibaren uzmanlara göre bankalar 15.000 TL promosyon ödemesi yapmaya başlayacak. Ancak Öncelikle EYT’lilerin ilk maaşlarını alması beklenecek. ardından da bankalardan peş peşe yeni promosyon duyuruları gelecek.

EMEKLİ PROMOSYON BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Hem EYT’li emekliler hem de eski emekliler promosyon başvuru sürecini merak ediyor. Özellikle promosyonun 15.000 TL'ye yükseleceği yönünde çıkan haberler büyük heyecan yarattı. emekli promosyon başvuruları eski emekli ve yeni emekliye göre farklılık gösteriyor. Eski emekliler hemen seçtikleri bankanın şubesine giderek hızlı başvuru yapabiliyor. Ayrıca emekliler promosyon başvurusu için e-Devlet'i de kullanabiliyor. e-Devlet üzerinden maaş aldığınız bankayı değiştirebilirsiniz.

EYT’liler ise promosyon almak için ilk maaşlarını bekleyecek. ilk maaşlarını alan EYT’liler yukarıdaki başvuru adımlarını izleyerek başvuru yaptıktan sonra takip eden ilk ayda promosyon ücretlerine kavuşacak. EYT’liler emekli maaşı bağlandıktan sonra e-devlet üzerinden de aldık maaş almak istedikleri bankayı seçebiliyor.

PROMOSYON ÖDEMESİ KAÇ GÜNDE YAPILIYOR?

Promosyon ücretleri ödemesi de eski emekli ve yeni emekliye göre farklılık gösteriyor. eski emekliler promosyon başvurusu yaptıktan sonra 3 gün içinde ödemelerini alabiliyor. Yeni emekli olanlar da kurum fark etmeden ilk emekli maaşını almayı beklemek zorunda kalıyor. Yeni emeklilerin ilk emekli maaşları hesaplarına geçtikten sonra promosyon ücretleri de 3 gün içinde banka hesaplarına yatıyor.