EYT’li böylesi ödeme görmedi! 25 bin TL’ye varan ödemeler EYT’liyi bitmek bilmez avantajlar karşılıyor!

EYT çerçevesinde neticeye varılırken ilk maaş ödemelerine çok az bir zaman kaldı. İlk maaş Nisan’da yatacakken üstüne verilen promosyon tutarı 25 bin TL’yi bulabilir. Buna ek olarak bir de bayram ikramiyesi gelince 25 bin TL üzerine kadar çıkacak. Peki, EYT’liler hangi ödemelerden yararlanabilir? EYT’lilere yapılacak ek ödemeler neler?



Uzun zamandır EYT düzenlemesine dair gündemde birçok detay konuşuluyor. 3 Mart 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmasından sonra emeklilikte yaşa takılan vatandaşlar için gün doğdu ve gelecek ilk maaş ödemesi sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Öbür yandan bankaların vereceği EYT promosyonu sayesinde ve bir de bayram ikramiyesi gelince vatandaşlar çok memnun oldu. 25 bin TL’ye kadar varacak ödemelerle birlikte vatandaşa gün doğdu.



EYT’liye ek ödemeler nasıl yapılacak?



EYT kapsamında ilk maaşını Nisan ayında alacak vatandaşlar promosyon tutarlarını da beraberinde seçtikleri bankaya göre alabilecekler. Bankadan bankaya promosyon tutarları değişiklik gösterebilmektedir. Diğer yandan EYT’li emeklilerin maaş miktarına göre de promosyon tutarı farklı olabilmektedir.

Ancak EYT’den emekli olacak vatandaşlar 7 bin 500 TL ile 8 bin 500 TL ödeme yapacak bankalar vardır. Son rakam ise EYT promosyon miktarında 10 bin TL.

Emeklilere özel olarak 10 bin TL verecek birçok banka bulunuyor. Emekli promosyonunda ekonomik koşulların zor olduğu bu dönemde bankaların iyi araştırılmasında fayda var. En yüksek emekli promosyonu veren bakan hangisi ise emekli maaşı o bankaya taşınmalıdır.



25.000 TL’ye ulaştı



Emekli promosyon ödemelerinin 25 bin TL’ye ulaşabileceğini TÜRKONFED Bankacılık Komisyonu Başkanı Hüseyin Ölmez, TV100 kanalındaki konuşmasında açıkladı. Şu anki tutarların 7 bin 500 ile 10 bin TL arasında değiştiğini ancak 25 bin TL’nin beklendiğini belirtti.