EYT'li bayram havasına girdi bile! 3'lü ödeme müjdesi verildi, hepsi Nisan’da ceplere girecek

EYT yasası, Mart ayının başlarında TBMM’den geçti ve hemen ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen Milyonlarca kişi artık dilekçelerini vermeye emeklilik hazırlığı yapmaya başladı. EYT yasası ile birlikte emekli olacakların kazanımları da ortaya çıkıyor. EYT'liler üçlü ödeme müjdesi ile nisan ayında resmen Bayramı erken yaşayacak. İlk EYT maaşının nisan ayında alacak olan Milyonlarca kişi, iki bomba ödeme daha alacak.

Uzun yıllardan beri konuşulan ve tartışılan EYT düzenlemesi nihayet TBMM'de kabul edildi ve hemen ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. Yasak kapsamında Uzun yıllardan bu yana emeklilik hayali Kuran milyonlarca vatandaş dilekçelerini vererek başvuru yapmaya başladı. Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen milyonlarca vatandaş Mart ayında emeklilik dilekçesi verecek nisan ayında ise ilk emekli maaşı ödemesini alacak. Bir yandan ilk maaş heyecanı yaşayacak olan EYT'liler bir yandan da nisan ayında başka müjdelerle birlikte adeta coşacak.

EYT'LİYE NİSAN’DA 3 ÖDEME BİRDEN

EYT'liler, Sosyal Güvenlik Kurumu ve e-devlet aracılığı ile mart ayı sonuna kadar emeklilik dilekçelerini verecek. Hiçbir hak kaybı olmaması için EYT'lilerin emekli maaşları Nisan ayından itibaren hesaplanacak. Yani EYT ile emekli olan yaklaşık 2 milyon 250 bin kişi ilk maaşlarının nisan ayında alma heyecanı yaşıyor. Ancak Buna ek olarak EYT'lilere iki bomba ödeme daha var. Nisan ayında EYT'linin cebine binlerce liralık ek ödeme girecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ VE BANKA PROMOSYONU DA ÖDENECEK

Nisan ayında emekli maaşını alacak olan EYT'liler hemen banka promosyonu başvurusu yapabilecek. Başvuru yapan EYT'liler 3 gün içinde seçtikleri bankadan belirli ikramiye ödemesine sahip olacak. Nisan ayı banka ikramiyeleri ile ilgili kulislerde yeni bilgiler dolaşıyor. Gelen ilk bilgilerden biri ise EYT'lilerin emekli maaşını almaya başlaması ile birlikte banka promosyonu ödemelerinin en az 15.000 TL olacağı yönünde. Yani bankalar maaş promosyonuna EYT ayarı yapmaya hazırlanıyor.

EYT'lilerin nisan ayında alacağı diğer bir karşılıksız Ödeme ise bayram ikramiyesi olacak. Ramazan Bayramı Nisan ayının son günlerinde kutlanacak. O tarihe kadar emekli maaşını almaya başlayacak olan EYT'lile eski emekliler gibi bayram ikramiyesi ödemesinden yararlanma imkanı kazanacak yoksa şu an için 2023 zamlı bayram ikramiyesi belli değil. Geçtiğimiz yıl bayram ikramiyesi 1100 TL olarak ödenmişti. Ancak bu yıl emekliler bayram ikramiyesi ödemelerine de zam yapılacağını tahmin ediyor.