EYT’den ikramiye gibi ödeme! 18 bin TL ödeme yatacak!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar için hazırlanan teklif Mart ayı başında yasalaştı ve ardından emeklilik hakkını kazanan binlerce vatandaş başvurularını yaptı. Yoğunluk yaşanması nedeniyle milyonlarca kişinin başvuruları hızlı şekilde sonuçlandırılamıyor. EYT’liler bir an önce emekli aylıklarının bağlanmasını beklerken bu duruma isyan ediyor. Bakanlıktan yeni yapılan açıklamayla hem EYT’liler hem de SGK çalışanları sevindi. Gelen açıklama ile 18 bin TL’nin hesaplara yatacağı öğrenildi. İşte haberin detayları...



EYT SGK ÇALIŞANINA DA YARADI



İlgili kararda emeklilik işlemlerinin hızlı yürütülmesi adına çalışanların 3 ay süreyle saatlik 27 TL kazancı 51 TL’ye çıkarıldı. Yüzde 88 ek maaş ile EYT’lilerin işlemleri de hızlandırılarak sonuçlandırılacak.



18 BİN TL MAAŞ HESAPLARINA YATACAK!



Yapılan düzenlemeye dair açıklamada SGK’da çalışan vatandaşların 3 bin TL ek mesai alacağı 6 bin TL’ye arttı. Bu durumda da SGK’da çalışanların EYT işlemlerini hızlı sürdürmesi için 3 ay ek ödeme alacağı belirtildi.



EYT MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?



Milyonlarca vatandaş için artık emeklilik hakkı doğdu. Öncelikle 2 milyon 250 bin vatandaş için emeklilik hakları devredilip aylıkları bağlanacak. Düzenlemeden sonra e-devlet adeta başvurularla kilitlenirken, SGK önlerinde uzun kuyruklar oluştu. Nisan ayında ilk maaşlarını almak için sabırsızlanan EYT’liler için Mart ayı başvuruları bitti. 1 Nisan itibariyle EYT ile emekliliği yapılan kişiler maaşlarını da alacak.



EYT’Lİ BAYRAM İKRAMİYESİ DE ALACAK



Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı’nın yaptığı açıklama doğrultusunda bayram ikramiyesinden 2023 senesinde 15.6 milyon emekli vatandaş faydalanacak. Yüzde 82 zam yapılan emekli bayram ikramiyesi 2023’de 2 bin TL olarak Ramazan Bayramı’nda hesaplara geçecek.