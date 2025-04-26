GAZETE MANŞETLERİ HABER YAZARLAR 530 978 82 57
Anasayfa / Ekonomi /

EYT'de staj ve çıraklık için yeni haber; Duyuru geldi

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) düzenlemesiyle yüz binlerce vatandaş emeklilik hakkı kazanırken, kapsam dışında kalan bazı gruplar çözüm bekliyor.

EYT'de staj ve çıraklık için yeni haber; Duyuru geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, staj ve çıraklık sigortası mağdurları için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili beklentiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yöneldi.

EYT Düzenlemesi Tamamlandı, Ancak İtirazlar Sürüyor

EYT yasasıyla yaklaşık 400 bin kişi emekli oldu. Ancak staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta girişi yapılan fakat emekliliğe esas primleri yatırılmayan binlerce kişi, düzenleme kapsamı dışında kaldı. Bu durum, mağduriyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Palandöken: "Staj Mağdurları İçin Adım Atılmalı"

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Staj yapan gençlerimizin sadece sağlık sigortası yatırılıyor, emeklilik sigortası yatırılmıyor. Bu yüzden EYT düzenlemesinden yararlanamıyorlar. Bu adaletsizliğin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. EYT kapsamı genişletilmeli."

Norm Birliği Çağrısı: SSK ve Bağkur Arasındaki Farklar Kapanmalı

Palandöken, sadece staj ve çıraklık mağdurları için değil, genel olarak emeklilik sistemindeki adaletsizliklere de dikkat çekti. SGK, SSK ve Bağkur prim günleri arasındaki farkın giderilmesi gerektiğini belirtti:

"SSK’lılar 7200 prim günüyle emekli olabilirken, Bağkur’lular 9000 gün doldurmak zorunda. Bu ciddi bir eşitsizlik. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar için adil bir emeklilik sistemi oluşturulmalıdır."

Yeni Bir EYT Genişlemesi Yolda mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın staj ve çıraklık sigortası mağdurları ile norm birliği konusunda yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gözler, önümüzdeki günlerde hükümetten gelecek adımlarda olacak.

ÇOK OKUNAN HABERLER
İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı İstanbul'dan sonra o ilimizi işaret etti! Eli kulağında diyerek açıkladı
Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı Sakın almayın; Türkiye'deki 8 sucuk markası hileli çıktı
Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı Koç Holding'de ortalık karıştı; Deprem yaşandı
Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var Türkiye'nin kardeş ülkesine savaş ilan ettiler; Büyük korku var
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
SON HABERLER
Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı Böyle kaçacağız; İşte AFAD'ın büyük İstanbul depremi tahliye planı
ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek! ZAMLANDI; İŞKUR katılanlara 28 bin 736 TL verecek!
Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı; 28-29-30 Nisan'da emekliye 30.000 TL ödenecek
Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu Ortaya çıktı; Renault 5'in tahmini fiyatı duyuruldu
Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler! Bu mesleklere Almanya fırsatı! Sistem değişti, 87 Bin TL maaş verecekler!
Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi Devamlı baş ağrısı çekenler buraya; Canan Karatay bunu önerdi
Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek! Sıfır arabada 411.900 TL teklifi! Fiat bu fırsatla ayakları yerden kesecek!
Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı Altın kaç para düşecek? İslam Memiş’ten kritik uyarı