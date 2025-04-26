EYT'de staj ve çıraklık için yeni haber; Duyuru geldi

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, staj ve çıraklık sigortası mağdurları için yeni bir düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı. Konuyla ilgili beklentiler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na yöneldi.

EYT Düzenlemesi Tamamlandı, Ancak İtirazlar Sürüyor

EYT yasasıyla yaklaşık 400 bin kişi emekli oldu. Ancak staj ve çıraklık dönemlerinde sigorta girişi yapılan fakat emekliliğe esas primleri yatırılmayan binlerce kişi, düzenleme kapsamı dışında kaldı. Bu durum, mağduriyet tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı.

Palandöken: "Staj Mağdurları İçin Adım Atılmalı"

TESK Başkanı Palandöken, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Staj yapan gençlerimizin sadece sağlık sigortası yatırılıyor, emeklilik sigortası yatırılmıyor. Bu yüzden EYT düzenlemesinden yararlanamıyorlar. Bu adaletsizliğin giderilmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. EYT kapsamı genişletilmeli."

Norm Birliği Çağrısı: SSK ve Bağkur Arasındaki Farklar Kapanmalı

Palandöken, sadece staj ve çıraklık mağdurları için değil, genel olarak emeklilik sistemindeki adaletsizliklere de dikkat çekti. SGK, SSK ve Bağkur prim günleri arasındaki farkın giderilmesi gerektiğini belirtti:

"SSK’lılar 7200 prim günüyle emekli olabilirken, Bağkur’lular 9000 gün doldurmak zorunda. Bu ciddi bir eşitsizlik. Norm birliği sağlanarak tüm çalışanlar için adil bir emeklilik sistemi oluşturulmalıdır."

Yeni Bir EYT Genişlemesi Yolda mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın staj ve çıraklık sigortası mağdurları ile norm birliği konusunda yeni bir düzenleme hazırlığı içinde olduğu konuşuluyor. Ancak resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Gözler, önümüzdeki günlerde hükümetten gelecek adımlarda olacak.