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EYT'de staj ve çıraklık için yeni gelişme; Açıklama yapıldı, gözler orada

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle yüz binlerce vatandaş emekli olurken, staj ve çıraklık sigortası mağdurları kapsam dışında kaldı.

EYT'de staj ve çıraklık için yeni gelişme; Açıklama yapıldı, gözler orada

Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken, bu duruma dikkat çekerek yeni bir yasal düzenleme yapılması gerektiğini vurguladı.

Palandöken: “EYT Kapsamı Genişletilmeli”

TESK Başkanı Palandöken, staj döneminde sadece sağlık sigortası yatırılan vatandaşların, emeklilik primi ödenmediği için EYT’den faydalanamadığını belirtti. Bu durumun binlerce kişiyi etkilediğini ifade eden Palandöken, şu sözleriyle çağrıda bulundu:

“Staj mağdurları bulunuyor. Sağlık sigortaları yatırılıyor ancak emeklilik sigortaları kapsam dışı. Bu nedenle EYT’den yararlanamıyorlar. EYT kapsamı mutlaka genişletilmeli.” Bu açıklama sonrası gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na çevrildi.


Norm Birliği Çağrısı: Herkes Aynı Şartlarda Emekli Olmalı

Palandöken yalnızca staj mağdurlarına değil, aynı zamanda farklı sigorta kolları arasında var olan eşitsizliklere de dikkat çekti. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki prim günü farklarının ortadan kaldırılması gerektiğini savundu.

“SSK’lılar 7200 günle emekli olurken, Bağ-Kur’lular 9000 güne ihtiyaç duyuyor. Bu eşitsizlik artık giderilmeli. Tüm çalışanlar eşit şartlarda emekliliği hak etmeli.”

Yeni Bir EYT Düzenlemesi Gündemde mi?

EYT yasası yürürlüğe girdikten sonra yaklaşık 400 bin kişi emeklilik başvurusu yaptı. Ancak, düzenlemenin dışında kalan kesimler hâlâ çözüm bekliyor. Staj ve çıraklık mağdurları ile norm birliği isteyenler için yeni bir yasal adım atılıp atılmayacağı önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.

Çalışma Bakanlığı’nın bu konularda kapsamlı bir çalışma başlatabileceği konuşuluyor. Eğer düzenleme yapılırsa, EYT kapsamı genişleyebilir ve eşit emeklilik şartlarına bir adım daha yaklaşılmış olur.

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