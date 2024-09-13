EYT staj ve çıraklık mağdurları mest oldu! Müjde MECLİS'ten geldi!

Staj ve çıraklık sigortası ile işe başlayan kişiler bu düzenlemenin dışında bırakılmıştı. Şimdi ise bu mağduriyetin giderilmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) önemli bir adım attı.

TBMM’den İlk Resmi Adım Geldi

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları uzun yıllardır seslerini duyurmak için çeşitli platformlarda mücadele veriyordu. Özellikle staj sigortası başlangıcı olan bireyler, sigorta girişlerinin emeklilik başlangıcı olarak sayılmadığı gerekçesiyle EYT düzenlemesinden yararlanamıyordu. Bu sorunun çözümü için beklenen ilk resmi adım, Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu tarafından sunulan bir kanun teklifi ile TBMM’de atıldı.

Sunulan kanun teklifi, 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nda yapılacak değişiklikleri kapsıyor. Teklif, staj ve çıraklık sigortası başlangıcının da sigortalılık süresi ve emeklilik için başlangıç sayılmasını içeriyor.

Kanun Teklifinin Detayları

Ankara Milletvekili Kürşad Zorlu’nun sunduğu "5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi" staj ve çıraklık sigortası mağdurlarının sorunlarına çözüm getirmeyi amaçlıyor. Kanun teklifinde yer alan düzenleme, sigorta başlangıç tarihinin tespit edilmesinde, staj ve çıraklık sigortası girişlerinin de dikkate alınmasını öngörüyor.

Teklifin 1. maddesinde, "Birinci fıkrada belirtilen tarihler, yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı için aranan sigortalılık başlangıcı ve sigortalılık süresinin tespitinde dikkate alınır" ifadesi yer alıyor. Bu maddeyle birlikte staj ve çıraklık sigortası girişi olan kişilerin, EYT kapsamında emeklilik hakkı kazanmasının önü açılmış olacak.

Eğer teklif yasalaşırsa, staj ve çıraklık sigortası başlangıcı olan bireyler de tıpkı diğer EYT’liler gibi yaş sınırı olmaksızın emekli olabilecekler.

Düzenleme Ne Anlama Geliyor?

Bu düzenleme, staj veya çıraklık sigortasıyla çalışma hayatına adım atan binlerce kişi için önemli bir fırsat sunuyor. Staj döneminde sigorta girişleri yapılmasına rağmen, bu girişler şu ana kadar emeklilik hesaplamasında dikkate alınmıyordu. Ancak yapılacak değişiklikle bu mağduriyet giderilmiş olacak.

Özellikle meslek lisesi öğrencileri ve çıraklık eğitim merkezlerinde eğitim gören bireyler, bu süreçten olumlu etkilenecek. Staj dönemi boyunca sigortalı olarak çalışan bireylerin emeklilik başlangıç tarihlerinin staj girişlerine göre hesaplanması, bu kişilerin emeklilik için ihtiyaç duydukları prim gün sayısını daha erken tamamlamalarını sağlayacak.

EYT Kapsamında Kaç Kişi Emekli Oldu?

EYT yasasının yürürlüğe girmesiyle birlikte 3 milyondan fazla kişi dilekçelerini vererek emeklilik hakkına kavuştu. Toplamda 6 milyon kişinin bu kapsamda emekli olması bekleniyor. Ancak, staj ve çıraklık sigortasıyla sigortalı olanlar bu düzenlemenin dışında kalmıştı. Bu kişiler, özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta başlangıcı olanlarla aynı haklardan yararlanmak istiyorlardı.

Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Ne Bekliyor?

Staj ve çıraklık sigortası mağdurları, yıllardır devam eden bu mağduriyetin son bulmasını ve emeklilik hakkı kazanmayı bekliyor. Bu kanun teklifi, uzun süredir çözüm bekleyen bir sorunun giderilmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Kanun teklifinin komisyon aşamasında kabul edilmesi ve genel kurulda yasalaşması, staj ve çıraklık sigortasıyla sigortalı olmuş kişilerin yüzünü güldürecek.

Bu süreçte EYT mağdurlarının ve staj sigortası mağdurlarının birlikte hareket etmesi, düzenlemenin daha hızlı bir şekilde hayata geçmesine de katkı sağlayabilir. Sosyal medyada ve çeşitli platformlarda yapılan kampanyalar, bu düzenlemenin önemini vurguluyor.

TBMM’de Kanun Teklifinin Süreci

Kanun teklifi, TBMM komisyonlarına sunulduktan sonra detaylı bir şekilde incelenecek. Komisyon onayının ardından genel kurulda görüşülerek oylamaya sunulacak. Eğer kabul edilirse, Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek. Bu düzenleme ile staj ve çıraklık sigortası mağdurları da EYT kapsamında emeklilik hakkı elde edecek.