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EYT staj mağdurlarına kapı aralandı; Borçlanma çözümü

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi sonrasında milyonları ilgilendiren staj mağduriyeti konusunda önemli açıklamalarda bulundu.

EYT staj mağdurlarına kapı aralandı; Borçlanma çözümü

Özellikle 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi olanların yaş şartı aranmaksızın emekli olabildiği EYT düzenlemesi, staj sigortası olanları kapsam dışında bırakmıştı. Erdursun, bu mağduriyetin doğum borçlanması yoluyla giderilebileceğini belirtti.

Doğum Borçlanması ile EYT Fırsatı

Erdursun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Staj Sonrası Doğum Borçlanması ile EYT'li olabilirsiniz" açıklamasıyla dikkat çekti. Ancak bu fırsattan yalnızca belirli şartları taşıyanlar yararlanabiliyor. İşte detaylar:

8 Eylül 1999 öncesinde staj veya çıraklık başlangıcı olan kadınlar,
Bu tarihten sonra doğum yapmış olanlar,

Doğum borçlanması hakkıyla işe başlama tarihlerini geriye çekerek EYT kapsamında emekli olabilirler.

Erdursun, bu yöntemin sadece uygun koşulları sağlayanlar için geçerli olduğunu vurguladı ve başvuru yapmadan önce mutlaka bir uzmandan destek alınması gerektiğini belirtti.

Bağ-Kur ve Vergi Yapılandırması Açıklamaları

Erdursun, aynı zamanda Bağ-Kur prim günleri ve vergi yapılandırması hakkında da bilgilendirme yaptı:

4 Ekim 2000 öncesi işyeri açan veya şirket ortağı olanlar, eğer Bağ-Kur primi ödememişlerse, bu tarihten önceki günlerini dava açsalar bile kazanamayacaklar.
Bu nedenle, 4 Ekim 2000 öncesine yönelik günleri bulunmayanların EYT kapsamına dahil olmaları mümkün değil. Vergi yapılandırmasıyla ilgili olarak Erdursun, bunun bir vergi affı olmadığını, sadece gecikme faizlerinin bir kısmının silindiğini ve borçların taksitlendirildiğini ifade etti.

Kaynak: Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun - Gazeteoku.com özel haberi

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