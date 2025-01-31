EYT sonrası ilk müjde; O tarihte sigortalı olanlar emeklilik yaşınız düşüyor

Kadın ve erkek çalışanlara yönelik farklı prim gün sayıları ve yaş sınırları, birçok kişinin erken emeklilik hayalini gerçekleştirmesine olanak tanıyor. Bu rehberde, sigorta başlangıç tarihine göre prim gün sayıları, emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi gibi önemli kriterleri ele alacağız.

Kadınlar İçin SGK Emeklilik Şartları

Kadın çalışanların emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda, kadınlar için prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi detaylandırılmıştır:

Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi

31.12.2008 ve sonrası 7100 58 -

09.09.1999 - 31.12.2008 7000 58 -

24.05.1999 - 08.09.1999 5975 56 20 yıl

24.05.1998 - 23.05.1999 5975 55 20 yıl

24.05.1997 - 23.05.1998 5975 54 20 yıl

24.05.1996 - 23.05.1997 5900 53 20 yıl

24.05.1995 - 23.05.1996 5825 52 20 yıl

24.05.1994 - 23.05.1995 5750 51 20 yıl

24.05.1993 - 23.05.1994 5675 50 20 yıl

24.05.1992 - 23.05.1993 5600 49 20 yıl

24.05.1991 - 23.05.1992 5525 48 20 yıl

24.05.1990 - 23.05.1991 5450 47 20 yıl

24.05.1989 - 23.05.1990 5375 46 20 yıl

24.05.1988 - 23.05.1989 5300 45 20 yıl

24.05.1987 - 23.05.1988 5225 44 20 yıl

24.05.1986 - 23.05.1987 5150 43 20 yıl

24.05.1985 - 23.05.1986 5075 42 20 yıl

24.05.1984 - 23.05.1985 5000 41 20 yıl

09.09.1981 - 23.05.1984 5000 40 20 yıl

01.04.1981 - 08.09.1981 5000 38 20 yıl

01.04.1981 ve öncesi 5000 Yaş yok 20 yıl

Erkekler İçin SGK Emeklilik Şartları

Erkek çalışanlar için emeklilik şartları, sigorta başlangıç tarihine göre farklı yaş ve prim gün şartlarına sahiptir. İşte erkek çalışanların prim gün sayısı, emeklilik yaşı ve sigortalılık süresi:

Sigorta Başlangıç Tarihi Prim Gün Sayısı Emeklilik Yaşı Sigortalılık Süresi

31.12.2008 ve sonrası 7100 60 -

09.09.1999 - 31.12.2008 7000 60 -

24.11.1998 - 08.09.1999 5975 58 25 yıl

24.05.1997 - 23.11.1998 5900 57 25 yıl

24.11.1995 - 23.05.1997 5825 56 25 yıl

24.05.1994 - 23.11.1995 5750 55 25 yıl

24.11.1992 - 23.05.1994 5675 54 25 yıl

24.05.1991 - 23.11.1992 5600 53 25 yıl

24.11.1989 - 23.05.1991 5525 52 25 yıl

24.05.1988 - 23.11.1989 5450 51 25 yıl

24.11.1986 - 23.05.1988 5375 50 25 yıl

24.05.1985 - 23.11.1986 5300 49 25 yıl

24.11.1983 - 23.05.1985 5225 48 25 yıl

24.05.1982 - 23.11.1983 5150 47 25 yıl

24.11.1980 - 23.05.1982 5075 46 25 yıl

24.05.1979 - 23.11.1980 5000 45 25 yıl

09.09.1976 - 23.05.1979 5000 44 25 yıl

08.09.1976 ve öncesi 5000 Yaş yok 25 yıl

Erken Emeklilik İçin Alternatif Yöntemler

SGK’nın sunduğu ek avantajlarla erken emekli olabilirsiniz. İşte en yaygın kullanılan yöntemler:

✅ Doğum Borçlanması: Kadın çalışanlar, çalışmadıkları doğum sonrası süreleri borçlanarak 2160 güne kadar prim kazanabilir.

✅ Askerlik Borçlanması: Erkek çalışanlar, askerlik sürelerini borçlanarak sigorta giriş tarihini geriye çekebilir ve erken emekli olabilir.

✅ Engelli ve Malulen Emeklilik: %40 ve üzeri engelli raporu olanlar 3600 prim günüyle, iş gücü kaybı yaşayan bireyler ise 1800 prim günüyle emekli olabilir.

✅ Yıpranma Payı: Ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlar ek prim günleri kazanarak erken emeklilik hakkı elde edebilir.

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Kaynak: SGK