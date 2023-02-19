EYT son durum! EYT gündemden kalkıyor mu?

Kahramanmaraş’ta yaşanan depremin ardından EYT düzenlemesi için görüşmeler ertelenmişti. Şimdiyse EYT’nin 1 sene süreyle erteleneceği gündemde. 6 Şubat’ta mecliste son görüşmelerinin yapılması beklenen EYT’nin AKP MYK üyeleri tarafından 1 yıl sonraya ertelenmesi gündeme getirildi.



2023 yılına girilmesiyle beraber Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilik için yalnıza prim ve gün sayısına bakılacağı EYT hakkında açıklama yapmıştı. Yaş sınırının ortadan kaldırılması için sunulan teklifin mecliste görüşmelerinin tamamlanması beklenirken ertelenmişti.



EYT ertelendi mi?



Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile alakalı olan teklifin görüşmelerinin tamamlanması beklenirken ertelenmesi gündeme geldi. Hafta içi yapılan toplantıda Ak Partili MYK üyeleri tarafından Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili teklifin görüşülmesinin 1 yıl ertelenmesi teklifi ortaya atıldı.



Cumhurbaşkanı cevap verdi



AKP MYK üyelerinin ortaya attığı teklife ise toplantıda alınan kararda Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT teklifiyle ilgili geri adım atılmayacağını şu şekilde söyledi:



“Bu konuda söz verdik, geri dönüş yok!”



21 Şubat tarihinde başlıyor



Yaşanan büyük felaketin sonrasında ertelenen EYT, devamında yapılan toplantıdaki konuşmalardan sonra sürdürülmeye karar verildi. EYT ile ilgili meclis çalışmalarının en kısa zamanda başlayacağı konuşuldu. 21 Şubat itibariyle meclis çalışmalarına başlayacak ve hemen akabinde 21 – 22 Şubat gibi EYT’nin meclisten geçirilmesi bekleniyor.