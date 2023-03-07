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EYT promosyonları körükledi! Bankaların en son promosyon miktarları ne kadar oldu?

EYT yasalaştıktan sonra promosyonlar körüklendi! Bankalar promosyonları güncelledikçe güncelledi! Bankaların en son promosyon miktarları ne kadar oldu? İşte bankaların emekli promosyon miktarları hakkında detaylar...

EYT promosyonları körükledi! Bankaların en son promosyon miktarları ne kadar oldu?

Özel ve kamu bankaları promosyon kampanyalarını güncellemeyi sürdürüyor. Bunun en önemli etkeni ise EYT oldu. Bankalar emekli vatandaşların müşterileri olmayı sürdürmesi veya müşterileri olmaları adına cazip tekliflerle geliyor. Promosyon miktarları 8 bin TL’yi bulurken yanında sunulan kampanyalarda bir o kadar cazip olmaya başladı. Peki, hangi banka daha fazla promosyon veriyor? Emekli promosyon miktarları ne kadar? İşte bankaların emekli promosyon ödemeleri detayları... 


Emekli maaşını almak için artık hak kazanan EYT’liler başvuru sürecindeyken, bankalar da yeni emeklilerin kendilerini tercih etmesi için promosyon güncellemesinde. Bankalardan birisine 3 sene taahhüt ile emekli maaşınızı alma sözü vererek maaşınıza ek, karşılıksız promosyonunuzu almaya hak kazanabiliyorsunuz.  


EYT promosyon ödemeleri 


EYT yasası kapsamında emeklilik hakkını elde eden vatandaşların da yararlanacağı bu promosyon kampanyalarında çeşitli güncellemeler ve ekstra avantajlı teklifler mevcut.  


Akbank promosyon miktarı 


Akbank emekli vatandaşların maaşlarını 3 sene kendi bankasına taşıması durumunda SGK prim borcunu ödeyebilmesi için EYT kredisi kampanyası hazırladı. Yalnızca 1,78 oranlarda faiz ile sunduğu krediye ek olarak promosyon ödemesini de 8 bin 500 TL’ye kadar arttırdı. 


Garanti Bankası promosyon miktarı 


Garanti Bankası da güncellemeye giderek SGK prim borcu var olan EYT’liler için EYT kredisini 100 bin TL’ye kadar yatıracak. Vade sayısına göre değişkenlik gösteren aylık geri ödeme tutarı ise maksimum 9 bin 667 TL olacak. 


Garanti BBVA ayrıca emeklilere 3.500 TL altındakiler için 3.600 TL, 3.500 - 7.500 TL arasında maaş alan emekliye 4.200 TL, 7.500 - 10.000 TL arası aylığı olanlara 5.400 TL, 10.000 TL üzerinde maaşı olanlara ise 6.000 TL promosyon ödemesi gerçekleştirecek. 


İş Bankası promosyon miktarı 


İş Bankası’na gelen emekliler için 3.500 TL’ye kadar aylığını taşıyana 4.500 TL, 3.500 ile 7500 TL arasında aylığı olana 5.250 TL, 7.500 ila 10.000 TL arasında emekli maaşı olana 6.750 TL ve 10.000 TL üzerinde aylık alan emekliye de 7.500 TL promosyon ödemesini hesaplarına geçecek. 

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