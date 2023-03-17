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EYT promosyonları değişti! EYT’liler banka promosyonlarını ne zaman alacak? EYT promosyonu ne kadar olacak?

EYT’lilerin promosyonları güncellendi! EYT’liler banka promosyonları ne zaman alacak? EYT promosyonu ne kadar olacak? İşte EYT promosyonu ile ilgili merak edilen detaylar...

EYT promosyonları değişti! EYT’liler banka promosyonlarını ne zaman alacak? EYT promosyonu ne kadar olacak?

EYT’nin yasalaşması ile birlikte ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş için emeklilik hakları veriliyor. Bankalar için de bu durum emekli maaşını taşıyacak müşteriler demek. Dolayısıyla her banka için ne kadar çok emeklinin kendisini tercih ettiği büyük önem taşıyor. Bankalar müşteri kazanmak için emekli promosyon kampanyalarını sunmaya devam ediyor. 


EYT’li vatandaşların promosyonuna dair Ekonomist Muhammet Bayram ise şunları söyledi: “EYT’li vatandaşlar emeklilik dilekçesi vererek, aylıklarını almaya hak kazanıyor. Bununla beraber emeklilik başvurusu yapan kişiler banka bilgisi giriyor. Vatandaşları daha önce uyarmıştık. Bankalarla promosyon pazarlığını yapıp, hangisi daha yüksek promosyon ödeyecekse onu tercih edin. E-devlet'ten başvuruları yaparken özellikle dikkat edin demiştik.” 


Emekli promosyonlarında değişiklikler 


Ekonomist Muhammet Bayram bankaların mevduat bulma çalışmasında olduğunu söyleyerek, “Bu sebepten en çok da özel bankalar TL mevduat hesabı arayışı içindeler. Nedeniyse Merkez Bankası’nın regülasyonlarına maruz kalmamak.” ifadelerine yer verdi.  


EYT promosyon ödemeleri ne zaman yatacak? 


Ayrıca Ekonomist Bayram, vatandaşların promosyon ile ilgili araştırma ve pazarlık yapmasına özellikle vurgu yaparken, bankaların emekli maaşı yatmadan promosyon ödemesi yapmadığını açıkladı. 


Emekliler promosyon ödemesi için ne zamana kadar banka değiştirebilir? 


Emekli vatandaşların promosyon ödemesi almak için banka değiştirmesi durumunda bankada kaldıkları zaman kadar ödeme aldıklarını belirterek 3 sene taahhüt veren bir emeklinin 6 ay sonra 2,5 yılını ödemeleri gerekmektedir. Emekli vatandaşlar banka promosyonlarını aşamaları tamamlamaları halinde almaktadır diyerek Ekonomist Muhammet Bayram durumu özetledi.  

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