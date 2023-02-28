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EYT oturumu yapıldı! EYT’de son durum ne? EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT tarihi verildi!

EYT tarihi netleşti! EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT düzenlemesinde neler var? İşte tüm detaylarıyla EYT görülmesine dair ayrıntılar...

EYT oturumu yapıldı! EYT’de son durum ne? EYT maaşları ne zaman yatacak? EYT tarihi verildi!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili bugün Meclis görüşmeleri yapıldı. EYT düzenlemesi ne zaman yasalaşacak, düzenlemede neler değişti? İşte EYT ile ilgili detaylar... 


Depremden sonra EYT görüşmeleri askıya alınmıştı. Bugün EYT ile ilgili görüşmeler kaldığı yerden devam etti. Meclis yoğun bir haftaya başladı ve EYT ile ilgili olarak Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ve de 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi birlikte görüşülecek.  


EYT teklifi kapsamında neler var? 


EYT teklifi kapsamında 8 Eylül 1999 öncesinde işe girenler, 9 Eylül 1999 ve sonrasında çalışmaya başlayan kişiler de borçlanmaya girerek sigortalılık tarihini 9 Eylül 1999 öncesine çekerek emeklilik haklarını elde edebilecekler. Bu vatandaşlar için artık emekliliklerinin önünde yaş engeli bulunamayacak.  


Ek olarak emekliliğin ardından 10 gün içinde aynı iş yerinde işe tekrar başlayan kişiler için yüzde 5 sosyal güvenlik destek primi indirimi de yapılacaktır.  
İşçi olarak kamuda çalışanların emeklilik, malullük veya yaşlılık aylığı alma hakkı kazanması durumunda iş sözleşmelerinin zorunlu feshine neden olan hükümler ise kaldırılacaktır.  

 


Mustafa Elitaş açıkladı 


Ak Partili Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, EYT ile ilgili açıklamalar yaptı. Açıklamalarında Meclis’te görüşülen EYT ile ilgili netleşmenin siyasi partilerin desteğine bağlı olduğunu belirterek “Dört husustan oluşan teklifte siyasi partilerin katkı sağlamasını umarım. Diliyorum ki kanun teklifini böylelikle bitiririz. Kanun temel kanun olmadığı ve 4 maddelik olduğu için Genel Kurul’da görüşülmesi en az 10 saattir. Gruplardan dört ya da beş parti öneri verirse iki saat zaman daha eklenir. En geç çarşamba günü nihayete erecektir.” sözlerini sarf etti. 


EYT’nin son aşamada Genel Kurul’da kabul edilmesi kaldı. Ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasına sunulacak ve akabinde Resmi Gazete’de yayımlandıktan sonra tamamen yasalaşacak.  


Yasalaşmanın ardından EYT’lilerin başvurularının alınması ve ilk etapta 2 milyon 250 bin kişinin yararlanması bekleniyor. İlk ödemelerin ise geç tarih olarak 1 Nisan’da başlayacağı düşünülüyor.  

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