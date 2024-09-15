EYT olmadan ERKEN EMEKLİLİK artık mümkün olacak! Gün sayısı önemli olmadan, Dilekçe verilecek!

Yeni düzenleme, prim eksiği olan veya yaş şartını yerine getiremeyen bireyler için büyük bir fırsat sunuyor. Artık EYT şartı aranmadan ve yaş şartı gözetilmeden, 3600, 4200 ve 5400 gün prim ile emekli olabilmek mümkün hale gelecek. Bu gelişme, emeklilik hayalini ertelemek zorunda kalan milyonlarca kişi için umut verici bir haber niteliğinde.

Yeni düzenleme, EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) kapsamına giremeyen ve eksik prim gün sayısı nedeniyle emekli olamayan vatandaşlar için bir kurtuluş kapısı aralıyor. Bu değişiklikle, prim eksikliği nedeniyle emekli olamayanlar, prim gün sayısını tamamlamak zorunda kalmadan, 3600, 4200 veya 5400 gün primle emekli olma hakkına sahip olacaklar. Düzenleme, özellikle emeklilik yaşını doldurmasına rağmen prim gün sayısını tamamlayamayanlar için oldukça önemli. Artık bu kişiler, prim gün sayılarına bağlı olarak emeklilik başvurusu yapabilecekler.

Emeklilik yaşını doldurmasına rağmen gerekli prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlar için de sevindirici bir haber var. Sosyal Güvenlik Kurumu, bu durumdaki kişiler için toplu para iadesi düzenlemesi yapacak. Prim iadesi, emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ancak yaş şartını tamamlayan bireyler için bir çözüm sunacak. Toplu para iadesi almak isteyen vatandaşlar, SGK’ya dilekçe ile başvuru yaparak bu haktan faydalanabilecekler. İade işlemi için bazı başvuru şartları bulunuyor ve yaş şartının yanı sıra prim eksikliğini tamamlayacak imkanların olmaması gerekiyor.

Bağ-Kur kapsamında çalışanlar için de özel bir düzenleme yapılmış durumda. Küçük esnaf ve bağımsız çalışanlar için yapılan bu düzenleme, erken emeklilik hakkını beraberinde getiriyor. Ekim ayında TBMM tarafından onaylanması beklenen bu düzenleme ile, Bağ-Kur’lular 5 yıl erken emekli olma şansını elde edecekler. Ayrıca, bu düzenleme ile küçük esnafın prim gün sayısında indirim sağlanarak, emeklilik yaşını öne çekme imkanı sunulacak. Bu düzenleme, özellikle esnaf ve serbest çalışanlar için önemli bir avantaj sağlayacak.

Yeni düzenleme kapsamında, askerlik borçlanması yapan sigortalılar da erken emeklilik fırsatından yararlanabilecekler. Erkek sigortalılar, en az bir yıl askerlik borçlanması yaparak erken emekli olabilecekler. Kadın sigortalılar ise 6 yıla kadar erken emeklilik şansı elde edebilecekler. Bu düzenleme, askerlik hizmeti yapmış olan bireyler için emeklilik yaşını öne çekme fırsatı sunacak ve emeklilik hakkını daha erken elde etmelerine olanak tanıyacak.

Yeni erken emeklilik düzenlemesinin Ekim ayında TBMM’den geçmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor. Bu tarihten itibaren, düzenlemeden yararlanmak isteyen vatandaşlar için başvuru süreçleri başlayacak. Başvuru sürecinde, gerekli belgelerin ve başvuru şartlarının dikkatlice yerine getirilmesi önem taşıyor. SGK’nın resmi internet sitesinden detaylı bilgilere ulaşarak, başvuru süreçleri hakkında bilgi alabilirsiniz. Ayrıca, yeni düzenlemenin uygulanmaya başlamasıyla birlikte, emeklilik haklarını elde etmek isteyen vatandaşlar için ayrıntılı bilgilendirme yapılacak.

Yeni düzenleme, emeklilik şartlarını yerine getiremeyen ve yaş şartını tamamlamış olan vatandaşlar için büyük bir fırsat sunuyor. EYT’siz ve yaş şartsız erken emeklilik imkanı, milyonlarca kişinin emeklilik hayalini gerçekleştirmesine olanak tanıyacak. Prim eksikliği veya yaş şartını tamamlayamama gibi engellerle karşılaşan bireyler, bu düzenleme ile emeklilik hakkını daha erken elde edebilecekler. Ayrıca, Bağ-Kur’lular için yapılan prim indirimi ve askerlik borçlanması düzenlemeleri de emeklilik sürecini daha erişilebilir hale getirecek. Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından sunulan toplu para iadesi seçeneği ise emeklilik yaşını doldurmuş ancak prim gün sayısını tamamlayamayan vatandaşlar için önemli bir çözüm olacak.