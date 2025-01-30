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EYT olmadan emekli olun; 10 sene erken emekli olmak o şartla geldi

Türkiye'de emeklilik sistemi, yıllar içinde birçok değişikliğe uğradı.

EYT olmadan emekli olun; 10 sene erken emekli olmak o şartla geldi

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi, 8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlara erken emeklilik hakkı sağlarken, bu tarihten sonra sigortalı olanlar kapsam dışında bırakıldı. Ancak son dönemde, EYT’ye dahil olmayan vatandaşlar için alternatif emeklilik formülleri gündeme geldi. Bunlardan biri de 4500 prim günüyle emeklilik formülü. Peki, EYT’siz erken emeklilik mümkün mü? 4500 gün primle emeklilik şartları neler? İşte detaylar...

EYT Kapsamına Kimler Giriyor?

EYT, 8 Eylül 1999 ve öncesinde sigortalı olan kişileri kapsıyor. Bu tarihten önce işe giren vatandaşlar, belirli prim gün ve hizmet yılı şartlarını tamamladıklarında yaş şartına takılmadan emekli olabiliyorlar. Ancak 9 Eylül 1999 sonrası sigortalı olanlar için yaş şartı halen geçerli ve bu kişilerin farklı yollarla emeklilik haklarını araştırması gerekiyor.

EYT olmadan emekli olun; 10 sene erken emekli olmak o şartla geldi

4500 Gün Primle Emeklilik Şartları Neler?

EYT kapsamına giremeyen ancak daha az prim günü ile emekli olmak isteyenler için 4500 günle emeklilik bir umut ışığı olabilir. İşte bu formülün detayları:

Sigortalılık Başlangıç Tarihi: 9 Eylül 1999 ile 30 Nisan 2008 arasında sigortalı olanlar için geçerlidir.

Gerekli Prim Günü: 4500 prim günü tamamlanmalıdır.

Hizmet Süresi: Erkekler için 25 yıl, kadınlar için 20 yıl sigortalılık süresi aranır.

Yaş Şartı: Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaşında emekli olma hakkı doğar.
Bu formüle göre, sigorta başlangıcı 1999 sonrası olan kişiler, 7200 gün yerine 4500 prim günü ile emekli olabilecekler. Ancak tam emeklilik maaşı yerine, daha düşük bir aylık bağlanabileceği unutulmamalıdır.

3600 Günle Emeklilik Şartları

Bir diğer popüler emeklilik formülü ise 3600 günle emeklilik olarak öne çıkıyor. Özellikle yaş nedeniyle erken emeklilik isteyenler için bu formül cazip bir alternatif sunuyor.

15 Yıl Sigortalılık Süresi: En az 15 yıl sigortalı olmak gerekiyor.

3600 Gün Prim Şartı: Toplamda 3600 gün prim ödenmiş olmalıdır.

Yaş Şartı: Kadınlar için 58, erkekler için 60 yaş.

3600 günle emekli olan kişilere kısmi emeklilik maaşı bağlandığı için, alınan aylık tam prim ödeyenlere göre daha düşük oluyor.

EYT olmadan emekli olun; 10 sene erken emekli olmak o şartla geldi

EYT’siz Erken Emeklilik Mümkün mü?

Son dönemde erken emeklilik için farklı formüller gündeme gelirken, SGK tarafından belirlenen koşullar çerçevesinde 4500 ve 3600 günle emeklilik mümkün hale geldi. Ancak emeklilik maaşlarının düşüklüğü nedeniyle tam prim ödeme avantajı göz ardı edilmemeli.

Resmi Kaynak: SGK Resmi Web Sitesi

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