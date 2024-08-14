EYT olmadan 40 41 42 43 44 yaşında erken emeklilik: Bu kişiler 1800 prim günü ile anında emekli olacak

Bu kişiler 1800 prim günü ile anında emekli olacak! EYT olmadan 40 41 42 43 44 yaşında erken emeklilik- Malulen emeklilik, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından yayımlanan açıklamalara göre, çalışma gücünü en az %60 oranında kaybeden sigortalılara tanınan bir hak olarak tanımlanıyor. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca, hizmet akdine tabi çalışan sigortalılar ile kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan sigortalılar, iş kazası veya meslek hastalığı sonucu meslekte kazanma gücünü en az %60 oranında kaybetmeleri durumunda malul sayılıyorlar. Ancak, bu durumun Kurum Sağlık Kurulu tarafından tespit edilmesi gerektiği vurgulanıyor. Sağlık hizmeti sunucularından alınan raporlar, tek başına malul sayılmak için yeterli olmamakla birlikte, Kurum Sağlık Kurulu'nun onayı şart koşuluyor.

2024 Yılında Malulen Emeklilik Şartları Nelerdir?

SGK tarafından yayımlanan güncel bilgilere göre, 2024 yılı malulen emeklilik şartları şu şekilde belirlenmiştir:

En az on yıl sigortalı olma şartı: Sigortalının, toplamda 1800 gün uzun vadeli sigorta kolları primi ödemesi gerekmektedir. Eğer sigortalının durumu, başka birinin sürekli bakımına muhtaç derecede malul olduğuna karar verilmişse, sigortalılık süresi şartı aranmaksızın 1800 gün prim ödenmiş olması yeterlidir.

Çalışma yaşamına son verme: Sigortalının, maluliyeti nedeniyle çalıştığı işten ayrılması veya kendi adına ve hesabına bağımsız olarak yürüttüğü faaliyete son vermesi gerekmektedir. Kamu görevlileri de bu kapsama dahil edilmiştir.

Prim borcu olmaması: Kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar için, genel sağlık sigortası primi dahil prim borcunun olmaması gerekmektedir.

Yazılı başvuru: Erken emekli olabilmek için sigortalının SGK’ya yazılı dilekçe ile başvurması gerekmektedir.

1800 Prim Günü ile Erken Emeklilik İmkanı

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren sigortalılar, 1800 prim günü ile yaş şartsız erken emeklilik hakkına sahip olabileceklerdir. Özellikle, çalışma gücünün %60'ını kaybeden ve bunu SGK Sağlık Kurulu raporu ile belgeleyen sigortalılar için, bu düzenleme önemli bir fırsat sunmaktadır. Ayrıca, başka birinin sürekli bakımına muhtaç durumda olan sigortalılar, sigortalılık süresi aranmaksızın bu haktan yararlanabileceklerdir.

SGK’nın yeni düzenlemeleri, çalışma gücünde kayıp yaşayan bireyler için sosyal güvenlik açısından önemli bir kolaylık sağlar nitelikte. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında yer alan bireyler için, yaş şartı kaldırılarak daha esnek bir emeklilik yolu açılmıştır.

Kaynak: Gazeteoku.com