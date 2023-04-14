EYT maaşları yatmaya başladı! Yapı Kredi son dakika promosyon golünü attı!

Emeklilikte Yaşa Takılanlar maaşlarını ilk defa bu ay almaya başladı. Emekliler en az 7 bin 500 TL’ye çıkan zamlı maaşlarını almanın mutluluğunu yaşayacak. Ayrıca Ramazan Bayramı ikramiyeleri de 1.100 TL’den 2.000 TL’ye artarak emeklilere yatıyor. Üstüne de maaş farkını alacak olan EYT’liler bu ay bolluk içinde olacaklar. Maaşların yatmasıyla birlikte seçtikleri bankalardan 2 – 3 iş günü içinde emekli promosyonlarını da alabilecekler.



Emekli promosyonu yarışı ise bankalar arasında hala sürüyor. Son dakika promosyon güncellemeleri yapan bankalar emeklilerin kendi müşterileri olmasını istiyor. Bu doğrultuda ise kampanyalarına çeşitli yenilikler getiriyor ve promosyon miktarlarını arttırıyor. Yapı Kredi Bankası emekli promosyon güncellemesini son dakika yaparak birçok banka içinde üstünlük kurdu. Peki, Yapı Kredi güncel promosyon ödemesi ne kadar? Yapı Kredi emekli promosyon kampanyası detayları neler?



MAAŞINI HEMEN TAŞIYAN ÖDEMEYİ ALIYOR



Yeni emekli olacak vatandaşlar için e-Devlet ve SGK müdürlükleri üzerinden başvurular başladı. Mart ayında başvurularını gerçekleştirmiş olanlar Nisan ayında maaşlarıyla beraber promosyonlarını alabilecek. Emeklilik başvurusunu gerçekleştiren vatandaşlar promosyonlarını almak için maaş bankalarını kolay şekilde seçebilmektedir. SSK ve Bağ-Kur’lu için e-Devlet ve SGK müdürlüklerinden, Emekli Sandığı için “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğü Kamu Görevlileri Emeklilik Daire Başkanlığı”ndan gerçekleştirilen emeklilik başvurusundan sonra maaş bankasının Yapı Kredi olarak seçilmesi gerekmektedir.



Maaş bankasını seçme işlemini ise 7 gün 24 saat e-Devlet üzerinden emekliler yapabilmektedir. Ayrıca adresinize en yakın Yapı Kredi Bankası şubesini seçerek de işlemlerinizi gerçekleştirebilir ve 3 sene kalma taahhüttü ile nakit promosyonunuzu alabilirsiniz.



YAPI KREDİ BANKASI EMEKLİ PROMOSYONU



Yapı Kredi Bankası güncel emekli promosyon ödemesi ise maaş müşterilerine şu şekilde olacaktır:



Toplamda 1.000 TL kart harcaması ile BES sistemine, ihtiyaç kredisine ise 500 TL ek promosyonunun yanı sıra 3.500 TL’ye kadar maaş alan emeklilere tam 4.500 TL nakit promosyon verilecektir.



Yapı Kredi emekli maaş müşterisi 3.500 - 7.500 TL arasında maaş alıyorsa 5.250 TL promosyon almaya hak kazanacaktır.



7.500 - 10.000 arasında maaş müşterileri ise nakit promosyon tutarını 6.750 TL olarak alacaktır.



10.000 TL ve 10.000 TL’nin üstünde maaş müşterileri için Yapı Kredi Bankası net 7.500 TL nakit promosyon ödemesi yapmaktadır.