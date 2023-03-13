EYT kapsamı değişiyor! Beni tutmadı diye üzülmeyin 2002-2007 sigorta girişi olanlar hemen bunu yapın

EYT yasası sayesinde milyonlarca vatandaş mart ayı itibariyle emeklilik dilekçesi vermeye başladı. 8 Eylül 1999 öncesi sigorta girişi bulunan kişiler emeklilikte yaşa takılanlar düzenlemesi ile yaş şartı olmadan emeklilik hakkını elde ediyor. Ancak bazı vatandaşlar Eksik prim gün sayısı nedeniyle bazı vatandaşlar ise sigorta girişinin 2000 sonrası olması nedeniyle emekli olamadı. Bu sebeple de birçok kişi EYT yasasına isyan ediyor. EYT yasasında prim eksiği olanlar ise alternatif yol arıyor. Peki, EYT yasası kapsamı genişleyecek mi? 2000-2007 arası sigorta girişlilere EYT ile emeklilik hakkı verilecek mi?

EYT yasası milyonlarca kişinin emekli olma hakkını verdi. Uzun süreden beri heyecanla beklenen EYT düzenlemesi artık yürürlüğe girdi. Resmi gazetede de yayımlanması sonrası EYT ile emeklilik için başvurular kabul ediliyor. EYT ile emeklilik dilekçesi verenler ilk maaşlarını 1 Nisan'dan sonra alacak. Ancak bir yandan da 8 Eylül 1999 sonrası sigorta girişi olan ve prim gün sayısı eksik olan vatandaşların durumu var. Prim gün sayısı için neler yapılabilir? 2000 sonrası sigorta girişliler EYT ile emekli olabilir mi gibi soruların yanıtı Milyonlarca kişi tarafından merakla araştırılıyor.

EYT BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

EYT’de başvuru süreci başlarken merak edilen birçok soru da var. EYT’liler hem işten çıkışı hem de yeniden işe girişi araştırıyor. EYT ile emekli olan ancak çalışmaya devam edecek kişilerin işten çıkış yaparken koda dikkat etmeleri gerekiyor. Yani EYT’liler emeklilik sonrası çalışacaksa 8 kodu ile çıkış yapmalı. Bu kodla çıkış yapan EYT’liler hemen ertesi gün işe girişlerini yapabiliyor.

EYT’DE EKSİK PRİM GÜN SAYISI İÇİN NE YAPILABİLİR?

EYT düzenlemesi için yeterli prim gün sayısı yeterli olmayan kişi sayısı belli oldu. 2 milyonun üstünde kişi kademeli prime takıldı. Yaş şartı dışında aranan koşulları tamamlayan kişilerin emeklilik hakkını elde ettiği EYT düzenlemesinde dilekçeler verilmeye başlanırken prim gün sayısı eksik olanlar için ise isteğe bağlı sigorta şansı bulunuyor. Ancak isteğe bağlı sigorta süresi de sınırlandırıldı. Prim gün sayısını tamamlamak için isteğe bağlı sigorta yapmak isteyenler 1200 gün sigortalı olabilecek.

Ayrıca prim gün sayısı eksik olanlar için borçlanma imkanı da bulunuyor. Askerlik ve doğum borçlanması yaparak eksik prim gün sayısını tamamlamak mümkün olacak. Askerlik borçlanması ile 18 ay doğum borçlanması ile ise 6 yıl prim gün sayısı ödemesi yapabilirsiniz.