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EYT ile emeklilik treni yolcu almaya devam ediyor! 1999 sonrası sigortalılar

EYT ile emeklilik treni yolcu almaya devam ediyor! 1999 sonrası sigortalılar için emeklilik nasıl olacak? İşte 8 Eylül 1999 sonrası sigortalılar için emeklilik detayları haberimizde...

EYT ile emeklilik treni yolcu almaya devam ediyor! 1999 sonrası sigortalılar

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili düzenlemenin yasalaşmasından sonra milyonlarca vatandaş yararlanıp yararlanamadığına dair detayları araştırıyor. Ancak borçlanma, isteğe bağlı sigorta ödeme, yapılandırma, ihya gibi geri çekmelerle de emekli olamayanlar için emeklilik nasıl mümkün olacak sorusu gündemde. Bununla ilgili SGK (Sosyal Güvenlik Kurumu) Uzmanı Özgür Erdursun bazı açıklamalarda bulundu ve kademeli sistemin geleceğine işaret etti. Peki, EYT’de bir düzenleme olacak mı? İşte müjdeli haberlerin detayları... 


8 EYLÜL 1999’DAN SONRA SİGORTASI BAŞLAYANLAR 


EYT kapsamında milyonlarca kişi emeklilik haklarını elde edebilirken bir o kadar kişi de bundan yararlanamadı. Emekliliğini elde etmek isteyen vatandaşlar için 1999 tarihinde yasada olan Sosyal Sigortalar Kanunu kapsamında yaş değişikliği gerçekleşti. Kadınlarda 58, erkeklerde 60 olarak değişen yaş sınırından sonra 2008’den sonra sigorta girişi başlayanlara emeklilik yaşı 65 oldu. EYT’li olan kişiler özellikle sigorta ve prim tamamlanmış olsa da yaş sebebiyle emekli olamıyordu. 5 milyona yakın EYT’li artık emekli olabiliyor.  


EYT’DEN YARARLANAMAYANLARA ÇÖZÜM 


EYT’den yararlanamayanlar nasıl emekli olacak? En çok merak edilen sorulardan birisi olan bu soruya SGK Uzmanı Erdursun cevap verdi. Erdursun, “8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta girişi olanlara kademeli emeklilik geleceğini düşünmekteyim. 17 yıl emeklilik bekleyen kişi 2 – 3 senede emekli olabilecek. Ancak şu an Türkiye bunu yapamaz. Getirmesi halinde emekli maaşlarını veremez.” ifadelerine yer verdi.  


EYT BAŞVURUSU SONUCU NE ZAMAN ÖĞRENİLEBİLİR?

 
EYT müracaatını e-Devlet, SGK il ve ilçe müdürlükleri ile Emekli Sandığı için emeklilik dilekçesinin verilmesinden sonraki 15 gün içinde öğrenilebilmektedir. Sonraki ay ise maaşlar yatmaktadır. Maaşlar ise emeklilik sicil numarasına göre gerçekleştirilmektedir. Bu da e-Devlet üzerinden öğrenilebilmektedir. SSK’lılar 17 – 26 arası her ay maaşlarını alabilecekken Bağ-Kur’lular için ise ayın 25 – 28'i arasında maaşlar yatacaktır. 


BAĞ-KUR PRİM GÜNÜ İNDİRİMİ 


Bağ-Kur’lu içinse kademeli olarak prim günü indiriminin kısa zaman içinde Meclis’ten geçmesi bekleniyor. Bakan Vedat Bilgin’in ilk etapta 10 ve daha az istihdam sağlayan Bağ-Kur’lular için 1800 gün prim indirimi çalışmalarını yaptığını söylemesinin ardından gözler bir an önce düzenlemenin yasalaşmasında. 

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